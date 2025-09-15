Botrány a szolnoki városházán, fogy a levegő polgármester körül

Töreki András megdöbbentő ügynek nevezte a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatójának lemondását a pozíciójáról. Méltatta Lits László szakmai munkáját, példaként említve a hulladékgazdálkodási céget megreformáló munkáját.

Töreki András, a szolnoki Fidesz frakciójának vezetője (Forrás: Facebook)

Közölte: a Fidesz és a KDNP szolnoki frakciója a szeptember 11-i közgyűlésre behívta Lits Lászlót, hogy meghallgassák, milyen körülmények vezettek a lemondásához, és a zárt ülésen az önkormányzati képviselők megdöbbentek az igazgatótól hallottakon. A frakcióvezető leszögezte:

az a vezetői stílus, kommunikáció, viselkedés, amit Györfi Mihály lassan már egy éve folytat, vállalhatatlan, és ez vezetett Lits László felmondásához is.

Töreki András hangsúlyozta, hosszú évtizedek óta dolgozó, kiváló szakmai munkát végző emberekről van szó. A polgármester fenyegetései, zsarolásai a cégvezetők, hivatali dolgozók felé minden határon túlmegy, ilyet senki nem tehet, főleg nem egy városvezető – jelentette ki a frakcióvezető, aki szerint ez méltatlan nem csupán Szolnokhoz, hanem a polgármesteri pozícióhoz is.

A kormánypártok határozottan kiállnak minden becsületesen dolgozó, a szakmaiságot előtérbe helyező, Szolnokért dolgozó cégvezető, dolgozó mellett – emelte ki. A Fidesz és a KDNP a közgyűlésen biztosította Lits Lászlót is a támogatásáról, és egyhangúlag szavazta meg, hogy maradjon a pozíciójában. Bíznak abban, hogy a lemondásáról szóló nyilatkozatot vissza fogja vonni – közölte a frakcióvezető.

Jelezte: a ciklus elején együttműködött a Fidesz és a KDNP a polgármesterrel, mindenben megegyezésre törekedtek, de ez nem biztos, hogy tartható.

Mohi Márk, a Fidesz szolnoki frakcióvezető-helyettese azt mondta: nem Lits László az első, aki „áldozatul esett Györfi Mihálynak”, a jegyző és az aljegyző után négy igazgatónak és egy osztályvezetőnek is távoznia kellett a posztjáról. A városházán kialakult légkörben senki sem tud nyugodtan dolgozni – közölte.

Utalt Charlie Kirk amerikai konzervatív politikai aktivista meggyilkolására, és felidézte, hogy a „magyar baloldal” egy aszfaltrajzon egyenlőségjelet tett Lázár János miniszter és Charlie Kirk monogramja közé. Elfogadhatatlannak nevezte a Györfi Mihály által képviselt stílust, és azt mondta, az a fenyegetés, amit a képviselők, az osztályvezetők, a cégvezetők szenvednek el a polgármestertől, gátolják a Szolnok előrelépése érdekében végzett munkát.

