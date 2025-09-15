NAVNemzeti Adó-és Vámhivatalgyermekfegyver

Megölte magát egy dolgozó a pécsi NAV épületében

Megszólalt a hivatal.

Magyar Nemzet
Forrás: Bama2025. 09. 15. 16:53
a pécsi NAV épülete Fotó: Löffler Péter Forrás: Bama
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyik pécsi épületében egy nő a szolgálati fegyverével önkezével vetett véget az életének péntek délután – értesült a Bama. 

Információik szerint a nő két kiskorú gyermeket, egy 10 és egy 14 éves kislányt hagyott maga után. Az Ágoston téren található épületre a fekete zászlót is kitűzték. A tragédia pillanatában a nő egyedül tartózkodott egy szobában. A portál megkereste a NAV-ot, amely azt közölte, mindenben támogatják a tragédiában érintett családot.

A tragédia részleteit a Bama cikkében olvashatja. 


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
