A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyik pécsi épületében egy nő a szolgálati fegyverével önkezével vetett véget az életének péntek délután – értesült a Bama.
Megölte magát egy dolgozó a pécsi NAV épületében
Megszólalt a hivatal.
Információik szerint a nő két kiskorú gyermeket, egy 10 és egy 14 éves kislányt hagyott maga után. Az Ágoston téren található épületre a fekete zászlót is kitűzték. A tragédia pillanatában a nő egyedül tartózkodott egy szobában. A portál megkereste a NAV-ot, amely azt közölte, mindenben támogatják a tragédiában érintett családot.
