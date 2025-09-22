„Meglepő eredmény! A Fidesz 52 százalékkal nyert a 8. kerületben” – írja közösségi oldalán Sneider Tamás, a Jobbik Magyarországért Mozgalom korábbi elnöke. A nemzeti radikális politikus feltette a kérdést: ha Budapesten ez a valóság, mi lehet vidéken? Sneider azt is megjegyzi:

Kunmadaras és Csurgó hasonló meglepetés.

Kozma Lajos, a józsefvárosi választás győztese Forrás: Facebook

Mint ismert: a Fidesz–KDNP jelöltje nyerte az időközi választást Budapest VIII. kerületének 9. számú egyéni választókerületében. A győztes Kozma Lajos 518 érvényes szavazatot kapott, ez a leadott voksok több mint fele. A baloldal a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltje mögé sorakozott fel, aki 42 százalékkal a második lett.