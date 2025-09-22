Rendkívüli

Orbán Viktor üzent Ruszin-Szendinek: Ne veszítsük el a józan eszünket, nem őserdőben élünk, vadak módjára!

Komoly pofonba szaladt bele a baloldal Józsefvárosban

Komoly pofonba szaladt bele a disszonáns és önmaga szerepét túlértékelő baloldali jelölt: tíz százalékpontos vereséget szenvedett el, úgy, hogy ez a körzet 2019-ben még ellenzéki színezetű volt – fogalmazott lapunknak az Alapjogokért Központ a vasárnapi józsefvárosi időközi önkormányzati választás eredményét értékelve. Tóth Erik szerint a vereség fájó lehet Pikó Andrásnak is, aki bár polgármesterként állt ki Balázs András mellett, így sem sikerült a fideszes, a közbiztonságot és a liberális kerületi drogpolitikát élesen bíráló Kozma Lajost legyőznie. Mint mondta, a manipulatív jellegű kutatások nem a valódi erőviszonyokat mutatják be, ezért sem meglepő, hogy a Tisza Párt egyetlen időközi választáson nem méretteti meg magát, ahogy az sem, hogy az egyébként az ellenzéki kampánynak kedvező fővárosban jobboldali győzelmek születnek.

2025. 09. 22. 13:40
Fotó: MTI/Illyés Tibor
– A józsefvárosi időközi választás tétjét a baloldal az egekbe emelte: az MKKP színeiben induló, Pikó András teljes támogatását élvező jelölt – aki, nem mellesleg, sajtóhírek szerint egyetemi oktatóként nőt bántalmazhatott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem udvarán – azzal kampányolt helyben, hogy győzelme egyben a Fidesz országos dominanciájának végét is jelenti jövő áprilisban – értékelte lapunknak a vasárnapi választási eredményt az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója.

Kozma Lajos (Forrás: Facebook)
Kozma Lajos, a nyertes (Forrás: Facebook)

 Tóth Erik szerint a disszonáns és önmaga szerepét túlértékelő baloldali jelölt komoly pofonba szaladt bele: tíz százalékpontos vereséget szenvedett el, úgy, hogy ez a körzet 2019-ben még ellenzéki színezetű volt. 

– A vereség fájó lehet Pikó Andrásnak is, aki bár polgármesterként állt ki Balázs András mellett, így sem sikerült a fideszes, a közbiztonságot és a liberális kerületi drogpolitikát élesen bíráló Kozma Lajost legyőznie. 

A kerületi pozíció megtartása óriási fegyvertény, és dicséri a helyi kampányon dolgozó stáb munkáját, egyben figyelmeztetés az országosan már totális ellenzéki győzelmet vizionálóknak is – vélekedett Tóth Erik.

Megítélése szerint egy-egy időközi, helyi választásból nem lehet országos jelentőségű következtetéseket levonni, azok sorozatából azonban már igen.

 – A 2024-es EP- és önkormányzati választás óta a Fidesz megőrizte, sőt, néhány esetben vissza is szerezte azokat a mandátumokat, amikkel korábban rendelkezett

 – fogalmazott, felidézve, hogy a kormánypártok jelöltje, Dr. Csibi Krisztina győzött Tolna vármegye kettes számú országos egyéni választókörzetében tartott időközi választáson, de születtek helyi, jobboldali sikerek Kiskunmajsán, Budapest III. kerületében, Veszprémben, Tiszafüreden is. 

– Politikusok által gyakran hangoztatott mondás, hogy választást és nem közvélemény-kutatást kell nyerni. Az időközi választások eredményei azt mutatják, hogy a baloldali felmérésekben sulykolt, a Fidesz-KDNP szavazóbázisát elbizonytalanítani, 

az ellenzéki szimpatizánsokat pedig a győzelmi hit fenntartásában megerősíteni próbáló, manipulatív jellegű kutatások nem a valódi erőviszonyokat mutatják be. 

Ezért sem meglepő, hogy a Tisza Párt egyetlen időközi választáson sem méretteti meg magát, ahogy az sem, hogy az egyébként az ellenzéki kampánynak kedvező fővárosban jobboldali győzelmek születnek – vélekedett. 

Tóth Erik kitért arra is, hogy a jövő évi választás nem lefutott, több mint 200 nap van az első lehetséges időpontig hátra, ami a politikában elképesztően sok idő. – Ráadásul ezúttal egy összehangolt percepciós közvéleményt formálni próbáló baloldali kampány is zajlik. Az, hogy a Publicus, a Medián, a 21 Kutatóközpont és a Republikon Intézet rendre jelentős – de egyre csökkenő – Tisza-előnyről számol be egy célt szolgál: fenntartani a győzelembe vetett hitet az ellenzéki érzelmű szimpatizánsok körében. Emiatt 

az ellenzéki közvélemény aktív része már Tisza-kétharmadról fantáziál, miközben vannak valódi közvélemény-kutatások, amelyek szűkös, de stabil Fidesz-KDNP előnyt mérnek 

– hangsúlyozta. Kiemelte, egy ilyen helyzetben senki sem lehet magabiztos: a Tisza Párt lejtmenetben van a nyár eleje óta, és nemcsak a vakáció időszakát, de a politikai szezonkezdetet is elvesztette. – Ruszin-Szendi Romulusz agresszivitása, majd fegyverviselési ügye, a Tisza-adó, a háborúpárti felszólalásáról emlékezetes Ursula von der Leyen támogatása mind olyan lépések, amelyek nem találkoznak a többségi magyar állásponttal, mert ellentétesek a nemzeti érdekből következő döntésekkel – fogalmazott Tóth Erik, hozzátéve, ezzel szemben a Fidesz-KDNP az online térben aktivizálta magát, miközben a Harcosok klubja és a hétvégi Digitális polgári körök első csúcstalálkozója után újabb akciók várhatók.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (b), Pikó András (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP), Józsefváros polgármestere (k) és Jámbor András, a Párbeszéd józsefvárosi-ferencvárosi országgyűlési képviselője 
(Fotó: MTI/Illyés Tibor)


