Komoly pofonba szaladt bele a baloldal Józsefvárosban

– A józsefvárosi időközi választás tétjét a baloldal az egekbe emelte: az MKKP színeiben induló, Pikó András teljes támogatását élvező jelölt – aki, nem mellesleg, sajtóhírek szerint egyetemi oktatóként nőt bántalmazhatott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem udvarán – azzal kampányolt helyben, hogy győzelme egyben a Fidesz országos dominanciájának végét is jelenti jövő áprilisban – értékelte lapunknak a vasárnapi választási eredményt az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója.

Kozma Lajos, a nyertes (Forrás: Facebook)

Tóth Erik szerint a disszonáns és önmaga szerepét túlértékelő baloldali jelölt komoly pofonba szaladt bele: tíz százalékpontos vereséget szenvedett el, úgy, hogy ez a körzet 2019-ben még ellenzéki színezetű volt.

– A vereség fájó lehet Pikó Andrásnak is, aki bár polgármesterként állt ki Balázs András mellett, így sem sikerült a fideszes, a közbiztonságot és a liberális kerületi drogpolitikát élesen bíráló Kozma Lajost legyőznie.

A kerületi pozíció megtartása óriási fegyvertény, és dicséri a helyi kampányon dolgozó stáb munkáját, egyben figyelmeztetés az országosan már totális ellenzéki győzelmet vizionálóknak is – vélekedett Tóth Erik.

Megítélése szerint egy-egy időközi, helyi választásból nem lehet országos jelentőségű következtetéseket levonni, azok sorozatából azonban már igen.

– A 2024-es EP- és önkormányzati választás óta a Fidesz megőrizte, sőt, néhány esetben vissza is szerezte azokat a mandátumokat, amikkel korábban rendelkezett

– fogalmazott, felidézve, hogy a kormánypártok jelöltje, Dr. Csibi Krisztina győzött Tolna vármegye kettes számú országos egyéni választókörzetében tartott időközi választáson, de születtek helyi, jobboldali sikerek Kiskunmajsán, Budapest III. kerületében, Veszprémben, Tiszafüreden is.

– Politikusok által gyakran hangoztatott mondás, hogy választást és nem közvélemény-kutatást kell nyerni. Az időközi választások eredményei azt mutatják, hogy a baloldali felmérésekben sulykolt, a Fidesz-KDNP szavazóbázisát elbizonytalanítani,

az ellenzéki szimpatizánsokat pedig a győzelmi hit fenntartásában megerősíteni próbáló, manipulatív jellegű kutatások nem a valódi erőviszonyokat mutatják be.

Ezért sem meglepő, hogy a Tisza Párt egyetlen időközi választáson sem méretteti meg magát, ahogy az sem, hogy az egyébként az ellenzéki kampánynak kedvező fővárosban jobboldali győzelmek születnek – vélekedett.