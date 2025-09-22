Kocsis Máté: Léket kapott az antifa–drogpárti–liberális öszefogás

„Tegnap este Józsefvárosban léket kapott az antifa–drogpárti–liberális összefogás. Jámbor András antifavezér ugyan serényen készíti elő a terepet a Tisza Párt számára, de Magyar Péterék ezért a vereségért biztosan nem fogják megdicsérni. Nem néz ki jól” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté.

Kozma Lajos, a józsefvárosi győztes (Forrás: Facebook)

A Fidesz frakcióvezetője hozzátette: Pikó András hanyatló polgármesternek megüzenték a választók, hogy nem a Fidesz gyalázásával kellene foglalkoznia főállásban, hanem inkább az egyre rendezetlenebb, drogosoktól és hajléktalanoktól hemzsegő kerülettel.

Annyira nagy a baj, hogy még gratulálni is elfelejtettek Kozma Lajosnak. Stílusosan. Nem baj, megteszem én: gratulálok, Lajos!

– zárta posztját a politikus.

Mint vasárnap megírtuk, a Fidesz–KDNP jelöltje nyerte az időközi választást Budapest VIII. kerületének 9. számú egyéni választókerületében. A győztes Kozma Lajos 518 érvényes szavazatot kapott, ami a leadott voksok több mint fele. Vetélytársai közül Balázs Andrásra (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) 419-en, a független Simon Györgyre 54-en voksoltak.

Az időközi választásra azért volt szükség, mert a Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntése szerint a választókerület 2024-ben a Fidesz–KDNP színeiben megválasztott, időközben függetlenné vált képviselője, Kecskeméti László méltatlanná vált a képviselői tisztségre, amikor az általa jogcím nélkül használt önkormányzati lakást nem hagyta el.