Fidesz – KDNPjózsefvárosIdőközi önkormányzati képviselő-választás

Kocsis Máté: Léket kapott az antifa–drogpárti–liberális öszefogás

Jámbor András hiába serénykedik, hogy előkészítse a terepet a Tisza Párt számára, a vereség után biztosan nem fogja Magyar Péter megdícsérni – írta a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán a vasárnapi józsefvárosi időközi választás eredményével kapcsolatban.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 09. 22. 11:15
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Tegnap este Józsefvárosban léket kapott az antifa–drogpárti–liberális összefogás. Jámbor András antifavezér ugyan serényen készíti elő a terepet a Tisza Párt számára, de Magyar Péterék ezért a vereségért biztosan nem fogják megdicsérni. Nem néz ki jól” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté.

Kozma Lajos (Forrás: Facebook)
Kozma Lajos, a józsefvárosi győztes (Forrás: Facebook)

A Fidesz frakcióvezetője hozzátette: Pikó András hanyatló polgármesternek megüzenték a választók, hogy nem a Fidesz gyalázásával kellene foglalkoznia főállásban, hanem inkább az egyre rendezetlenebb, drogosoktól és hajléktalanoktól hemzsegő kerülettel.

Annyira nagy a baj, hogy még gratulálni is elfelejtettek Kozma Lajosnak. Stílusosan. Nem baj, megteszem én: gratulálok, Lajos!

 – zárta posztját a politikus.

Mint vasárnap megírtuk, a Fidesz–KDNP jelöltje nyerte az időközi választást Budapest VIII. kerületének 9. számú egyéni választókerületében. A győztes Kozma Lajos 518 érvényes szavazatot kapott, ami a leadott voksok több mint fele. Vetélytársai közül Balázs Andrásra (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) 419-en, a független Simon Györgyre 54-en voksoltak.

Az időközi választásra azért volt szükség, mert a Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntése szerint a választókerület 2024-ben a Fidesz–KDNP színeiben megválasztott, időközben függetlenné vált képviselője, Kecskeméti László méltatlanná vált a képviselői tisztségre, amikor az általa jogcím nélkül használt önkormányzati lakást nem hagyta el.

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Fotó: Purger Tamás/MTI)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKozma Lajos

Íme itt van minden!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek tényleg meg bírták írni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu