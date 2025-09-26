Hagyományok és a játék öröme a VII. OktoberSchulfesten

Az Oktoberfest a világ legismertebb sörfesztiválja és a német nép ünnepe, amelyet minden évben Münchenben, Bajorország fővárosában rendeznek meg. A nevével ellentétben a fesztivál szeptember végén kezdődik és október első vasárnapjáig tart, s már több mint 200 éve része a németek mindennapjainak. De nem csak az övéknek, hiszen a világ számos táján megünneplik, alkalmat teremtve a szórakozásra, a baráti találkozásokra és a finom sörök élvezetére.

Így van ez az Audi Hungaria Iskolaközpont Győrben is, ahol hetekkel ezelőtt megkezdődött a készülődés a hagyományos közösségépítő eseményre. A helyszínt idén is a bajor ünnepeket idéző, fehér-kék díszítés tette hangulatossá. A vendégek is kitettek magukért, a meghívottak és az iskola közösségének tagjai közül sokan választottak hagyományos öltözetet: a hölgyek a bajor és az osztrák női népviseletet jelentő, puffos ujjú dirndlben, a férfiak lederhosenben, azaz bőrnadrágban érkeztek, ami különleges élményt jelentett a gyerekek számára is.

Fókuszban a gyerekek

Ahogy minden évben, az idei fesztivál is kimondottan a gyermekek élménye köré szerveződött – nem véletlen, hogy az Oktoberfest az év egyik legjobban várt ünnepe a diákok között. Az iskola igazi élményparkká alakult erre a napra, ahol minden korosztály talált magának izgalmas programot. A színpompás játékállomások között a legkisebbeket arcfestők várták. A kézművessarokban kreatív apróságok születtek, hatalmas ugrálóvár biztosította a felszabadult játékot, míg a logikai „okosjátékok” különféle kihívásokkal tették próbára a gyerekek találékonyságát és kitartását. A bátrabbak a rodeóbikán mérhették meg ügyességüket és egyensúlyérzéküket, amit hatalmas nevetések és biztató tapsok kísértek. A technikai újdonságok rajongóinak a legnagyobb attrakciót a mozgó autós VR-szimulátor jelentette, amelybe beülve egy valódi versenyautó vezetésének az izgalmát élhették át a vállalkozó szellemű jelentkezők.

Sokan öltöztek bajor népviseletbe, ami pluszélményt jelentett a gyerekeknek Fotó: Audi Hungária Iskolaközpont

Kiemelkedő látnivaló volt a babakiállítás, amelyen a közönség hagyományos német és magyar népviseletbe öltöztetett babákat fedezhetett fel. A részletek gazdagsága lenyűgözte a kicsiket, akik nagy lelkesedéssel vettek részt a kézművessarok munkájában is: saját plüssmackót készíthettek, így egyedi emlékkel térhettek haza.