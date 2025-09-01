Rekordszámú egyetemi hallgató kezdi meg tanulmányait

Idén 44 ezer diák kezdi meg az első, azaz a kilencedik évfolyamot a szakképzésben, de összesen mintegy 220 ezer – a felnőttekkel együtt nagyságrendileg háromszázezer – tanulói jogviszonyos vesz részt képzésben, oktatásban – közölte Varga-Bajusz Veronika. A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a közmédiában arról beszélt,

az idei évben lezárult az az átalakítási folyamat, amelyet a kormány 2020-ban kezdett meg.

Végeztek az első ötéves technikusi képzésben részt vevő diákok, akik nagyon szépen teljesítettek, hiszen a szakmai vizsgák sikeresek voltak, így a pályakezdési juttatást augusztusig mintegy 38 ezer fiatal kaphatta meg tízmilliárd forint értékben – tudatta. Hangsúlyozta, a kormány évente 45-50 milliárd forintot biztosít ösztöndíjakra, mivel a szakképzés egyik nagyon fontos alapja, hogy motiválják a diákokat. Tájékoztatása szerint

a szakképzésben részt vevők havi hatvanezer forintig kaphatnak ösztöndíjat, duális képzésben pedig már munkabért kapnak, amely akár 168 ezer forint is lehet havonta; erre épül rá a sikeres szakmaszerzést követő pályakezdési juttatás, amely 150-300 ezer forint.

Az államtitkár úgy fogalmazott, nagyon erős a duális képzésnek a hozzáadott értéke, de azt is jól segíti, hogy szakmaszerzés után a diákok olyan kész tudással érkezzenek meg a munkaerőpiacra, ami alkalmas arra, hogy utána egy szép karriert tudjanak építeni. Hozzátette, a szakképzésben tanulók számára is ingyenesek a tankönyvek, erre a kormány mintegy négymilliárd forint támogatást biztosított.

Így indult a szakképzési idény Miskolcon. (Fotó: Vajda János / MTI)

Varga-Bajusz Veronika kiemelte, már több mint 330 ezren tanulnak a felsőoktatásban, idén pedig rekordszámú – 107 ezer 360 – elsőéves kezdi meg egyetemi tanulmányait.

Az elsőévesek között a műszaki és informatikai képzések voltak a legnépszerűbbek 23 ezer diákkal, a második helyen pedig 21 ezer diákkal a gazdaságtudományi képzések végeztek. A pedagógusképzés lett a harmadik legnépszerűbb, erre a területre csaknem 17 ezer diák nyert felvételt

– mondta. Hozzátette, tízből hat diák olyan nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzésre jár, mint az agrár-, műszaki-, informatikai-, természettudományi képzések, valamint az orvos-, egészségtudományi vagy pedagógiai oktatás. Szerinte mindez azt jelzi, hogy

a magyar felsőoktatás is egyre inkább együtt él a munkaerőpiaccal, egyre jobban segíti a fiatalokat a karrierépítésben.

Megjegyezte, a diákok az olyan mobilitási programokkal, mint a Pannónia program, nemzetközi tapasztalatokat és tudást szerezhetnek. Az államtitkár arról is beszélt, hogy jelenleg 46 ezer kollégiumi férőhely érhető el országszerte és mintegy 41 ezren laknak kollégiumokban. Hozzátette, a kormány több mint 150 milliárd forint értékben váltotta vissza az úgynevezett PPP-konstrukciókat és adta oda az egyetemeknek.

Több kollégium is megújult és minden évben van egyfajta előrelépés, de látjuk azt is, hogy itt még bőven van tennivaló. Ezért indul el hamarosan a diákváros fejlesztése, és megjelent az a beruházási terv is, amely 2030-ig 1300 milliárd forintot biztosít majd a szektornak, az egyetemeknek

– tette hozzá az államtitkár.