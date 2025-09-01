Rendkívüli

Magyar Péter ki fog akadni, itt van a tiszás Tarr Zoltán újabb megdöbbentő vallomása + videó

Tisza-adóHarcosok órájaMagyar Péter

Tisza-adó: ami Gyurcsánynak Balatonőszöd, az a Tisza Pártnak Etyek – kövesse élőben a Harcosok óráját + videó

Rétvári Bence parlamenti államtitkár és Szalai Zoltán, a Mandiner vezetője rántják le a leplet a balliberális álhírekről.

2025. 09. 01. 7:25
Forrás: YouTube/Harcosok Órája
Brutális mondatok hagyták el Tarr Zoltán száját Etyeken, a Tisza Párt alelnöke arról beszélt, hogy a választásokig bármit mondhatnak, utána viszont akármit megtehetnek. Vagyis, azt hazudnak, amit akarnak, utána pedig el lehet felejteni a kampányígéreteket – magyarázta Rétvári Bence parlamenti államtitkár a Harcosok órájában. 

A legnagyobb politikai cinizmus ez. Magyarul, a választókat be kell csapni a választásig, minden szépet és jót kell ígérni, utána pedig el kell felejteni a választás éjszakáján azt, amit a kampányban mondtak. Ez az emberek legnagyobb lenézése, mint amikor a saját támogatóit ócsárolta Magyar Péter. Most látszik, hogy teljesen gátlástalanul nekik csak a hatalom megszerzése számít. Ami Gyurcsánynak Balatonőszöd, az a Tisza Pártnak Etyek

– fogalmazott. Hozzátette, Tarr Zoltán kikotyogta, hogy Magyar Péter hogyan igazítja el őket a színfalak mögött. Az államtitkár szerint a tiszások nem a saját terveikről beszélnek, mert ezek Brüsszelből jött tervek, ezért kell titkolni őket. 

Az adóemelés, a progresszív adó minden brüsszeli elvárásban ott van, ezt szeretnék elkérni, ezt a Tisza Párt be is vezetné

– hívta fel a figyelmet Rétvári. Megjegyezte, hogy a tiszásoknak van egy tervük, amit ha az emberek megismernének, akkor még a szimpatizánsaik nagy része is hátat fordítana a pártnak. – Tarr Zoltán tisztában van vele, hogy amire igazából készülnek, azt az emberek elutasítják. De hazudni kell valamit a kampányig. Nevetgélnek itt rajta, de az emberek azért nem nevetgélnének, amikor tényleg több százezer forinttal magasabb személyi-jövedelemadót kellene fizetniük – mondta. Úgy vélte, a balliberális média nem tud mit kezdeni ezzel az öngóllal, ezért hergel inkább Hatvanpusztával, meg a miniszterelnök teljesen átlagos nyaralásával. Ennek kapcsán kitért arra is, hogy Hadházy Ákosnak nagyon fáj, hogy azt mondta Magyar Péter, hogy nem indulhat a választáson. 

Ő úgy gondolta, hogy mindenki fölötte áll. Itt végül is két nagyon hasonló emberről van szó, mind a kettő egy időben fideszes volt, aztán amikor megsértődtek valamin, akkor hirtelen fideszellenesek lettek. A múltjuk hasonló, a habitusuk hasonló

– emelte ki, hozzátéve, hogy a parlamentben is rendre úgy viselkedik Hadházy, mint egy óvodás.

Álhírek az oktatásban

Magyar Péterék azt is erőszakosan terjesztik, hogy az iskolákban a gyerekek szemetet kapnak, mert a kormány állítólag nem költ elég pénzt az étkeztetésre. Ennek kapcsán Rétvári Bence elmondta, Magyar Péter itt is több tízezer ember munkáját nézi le, egyetlen mozdulattal lesepri az asztalról, mondván, hogy ők semmit nem tudnak és mindent rosszul csinálnak. Mindeközben a kormány megtízszerezte azt a költségvetést, amit az iskolai gyümölcsökre költenek, a szociális étkeztetés költségkerete pedig a költségvetésben 32 milliárd forintról 140 milliárd forint fölé nőtt. 

Valamiért 15 évig neki jó irányba mentek a dolgok, aztán hirtelen, amikor megszűntek a jól fizető állásai, hirtelen rossz lett a menza és senki nem végzi jól a dolgát

– hangzott el a műsorban. – Ez teljesen egybevág azzal, hogy egy beszédében Magyar Péter azt mondta, majd a 106 körzetben 106 Magyar Pétert indítanak, akik Magyar Péterrel változtatják a nevüket. Neki nincs szüksége senki tanácsára, de ez nyilván előbb-utóbb nagy bukáshoz vezet majd – tette hozzá.

A balliberális sajtó eközben azzal hergel, hogy annyira drága az iskolakezdés, hogy személyi kölcsönöket kellett felvennie az embereknek. Rétvári Bence elmondta, sokkal könnyeb most a szülők helyzete, mint volt az MSZP–SZDSZ-es időszakban. – Vegyük sorra pontosan akkor, hogy az iskolai tankönyvcsomag gyerekenként több tízezer forintba került, ma viszont minden gyerek után ingyenes. Ez a családtámogatás része. Az étkeztetésben sokkal többeknek jut sokkal nagyobb támogatás. Ingyen laptopot kapnak a diákok, már 500 ezren igényeltek az elmúlt években. Aki rászoruló, annak körülbelül nyolcszázezer diáknak még a tanszereket is ingyen biztosítja az állam. A cél pontosan az, hogy a tudáshoz való jutás ne anyagi kérdés legyen – mondta.

Kedden Orbán Balázs és Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője beszélgetnek Németh Balázssal, míg szerdán Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, valamint Panyi Miklós a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, csütörtökön pedig Szentkirályi Alexandra ül be a stúdióba.

