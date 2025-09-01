Tisza-adó: ami Gyurcsánynak Balatonőszöd, az a Tisza Pártnak Etyek – kövesse élőben a Harcosok óráját + videó

Brutális mondatok hagyták el Tarr Zoltán száját Etyeken, a Tisza Párt alelnöke arról beszélt, hogy a választásokig bármit mondhatnak, utána viszont akármit megtehetnek. Vagyis, azt hazudnak, amit akarnak, utána pedig el lehet felejteni a kampányígéreteket – magyarázta Rétvári Bence parlamenti államtitkár a Harcosok órájában.

A legnagyobb politikai cinizmus ez. Magyarul, a választókat be kell csapni a választásig, minden szépet és jót kell ígérni, utána pedig el kell felejteni a választás éjszakáján azt, amit a kampányban mondtak. Ez az emberek legnagyobb lenézése, mint amikor a saját támogatóit ócsárolta Magyar Péter. Most látszik, hogy teljesen gátlástalanul nekik csak a hatalom megszerzése számít. Ami Gyurcsánynak Balatonőszöd, az a Tisza Pártnak Etyek

– fogalmazott. Hozzátette, Tarr Zoltán kikotyogta, hogy Magyar Péter hogyan igazítja el őket a színfalak mögött. Az államtitkár szerint a tiszások nem a saját terveikről beszélnek, mert ezek Brüsszelből jött tervek, ezért kell titkolni őket.

Az adóemelés, a progresszív adó minden brüsszeli elvárásban ott van, ezt szeretnék elkérni, ezt a Tisza Párt be is vezetné

– hívta fel a figyelmet Rétvári. Megjegyezte, hogy a tiszásoknak van egy tervük, amit ha az emberek megismernének, akkor még a szimpatizánsaik nagy része is hátat fordítana a pártnak. – Tarr Zoltán tisztában van vele, hogy amire igazából készülnek, azt az emberek elutasítják. De hazudni kell valamit a kampányig. Nevetgélnek itt rajta, de az emberek azért nem nevetgélnének, amikor tényleg több százezer forinttal magasabb személyi-jövedelemadót kellene fizetniük – mondta. Úgy vélte, a balliberális média nem tud mit kezdeni ezzel az öngóllal, ezért hergel inkább Hatvanpusztával, meg a miniszterelnök teljesen átlagos nyaralásával. Ennek kapcsán kitért arra is, hogy Hadházy Ákosnak nagyon fáj, hogy azt mondta Magyar Péter, hogy nem indulhat a választáson.

Ő úgy gondolta, hogy mindenki fölötte áll. Itt végül is két nagyon hasonló emberről van szó, mind a kettő egy időben fideszes volt, aztán amikor megsértődtek valamin, akkor hirtelen fideszellenesek lettek. A múltjuk hasonló, a habitusuk hasonló

– emelte ki, hozzátéve, hogy a parlamentben is rendre úgy viselkedik Hadházy, mint egy óvodás.