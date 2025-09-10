Hatalmas támogatást kaptak a budapesti állatvédők

– Miután a fővárostól hiába kértünk támogatást, a kormányhoz fordultunk, és Ovádi Péter egymilliárd forintra emelte az állatvédelmi keretösszeget – írta Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője közösségi oldalán.

Hozzátette:

ebből Budapestre 121 750 000 forint kormányzati támogatást ítéltek meg 59 állatvédelmi civil szervezetnek.

– Az állatvédelmi szabályok szigorítása mellett fontosnak tartjuk az állatvédő szervezetek munkájának támogatását is. Minden állat megérdemli a tisztes bánásmódot, a felelős állattartás pedig mindannyiunk kötelessége – hangsúlyozta a fővárosi politikus.

