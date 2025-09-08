Rendkívüli

Emberölés előkészülete miatt jelentették fel Krúbit

állatvédelemállatvédelmi kormánybiztosOvádi Péter

Jó hír az állatvédőknek: kiderült, mekkora támogatást kapnak a kormánytól

Egymilliárd forintot oszt szét a kormány az állatvédelmi pályázaton részt vevő szervezetek között. A pályázat eredményét hétfő délelőtt hirdette ki Ovádi Péter állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos. Ötszázezer és 15 millió forint közötti összegre lehetett pályázni, a szervezetek ezeket a forrásokat költhetik működésre, ivartalanításra, állategészségügyi szolgáltatásokra, gépjárműbeszerzésre és állatmenhelyként vagy természetvédelmi mentőközpontként szolgáló férőhelybővítésre is.

Nagy Orsolya
2025. 09. 08. 14:00
Ovádi Péter kormánybiztos Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány
Forrás: Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Örömmel mondhatom el, hogy az ország minden területéről vannak nyertes szervezetek, melyek társállatok, gazdasági haszonállatok vagy vadon élő állatok védelmével foglalkoznak. Hálásak vagyunk azoknak a civil szervezeteknek, amelyek nap mint nap áldozatosan dolgoznak az állatok jóllétének biztosítása és a felelős állattartás népszerűsítése érdekében. 

Így négy év alatt már több mint két és fél milliárd forintot juttattunk az állatvédő civil szervezetek számára

– jelentette be Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos. A kormánypárti politikus kiemelte, a pályázaton való magas részvételi arány a bizonyítéka annak, hogy szükség van az állatvédő szervezetek anyagi támogatására. Ovádi Péter arról is beszélt, hogy a pályázatnak köszönhetően számos állatmenhely komoly beruházásokat, fejlesztéseket fog tudni végrehajtani telephelyén. A nyertes civil szervezetek a forrásokhoz hamarosan hozzá is jutnak. 

A pályázaton rekordszámú, összesen 443 állatvédő civil szervezet nyert el támogatást, ami jelentős anyagi segítség a működésük és fejlődésük biztosításához. 

Magyarország kormánya által biztosított forrásból idén májusban írtak ki egymilliárd forintos keretösszegű pályázatot kifejezetten állatvédők számára. Pályázati anyagot állatvédelemmel, valamint mentő-, segítő- és vakvezető kutyákkal foglalkozó civil szervezetek nyújthattak be 500 ezer és 15 millió forint közötti összegre. 

A kérelmeket a pályázó működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségek, ivartalanítás, állategészségügyi szolgáltatás, gépjárműbeszerzés és állatmenhelyként vagy természetvédelmi mentőközpontként szolgáló saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan fejlesztésének (például férőhelybővítés) támogatására adhatták be. 

A társállatokkal foglalkozó civil szervezeteknek az elnyert összeg minimum húsz százalékát ivartalanításra kell fordítaniuk, ami hozzájárul a kóborállat-állomány mérsékléséhez az egész országban.

Borítókép: Ovádi Péter (Fotó: Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekSztálin

Nyílt levél Vlagyimir Putyinnak

Tóth Tamás Antal avatarja

Az önök oktatási rendszere megbukott!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.