Jó hír az állatvédőknek: kiderült, mekkora támogatást kapnak a kormánytól

– Örömmel mondhatom el, hogy az ország minden területéről vannak nyertes szervezetek, melyek társállatok, gazdasági haszonállatok vagy vadon élő állatok védelmével foglalkoznak. Hálásak vagyunk azoknak a civil szervezeteknek, amelyek nap mint nap áldozatosan dolgoznak az állatok jóllétének biztosítása és a felelős állattartás népszerűsítése érdekében.

Így négy év alatt már több mint két és fél milliárd forintot juttattunk az állatvédő civil szervezetek számára

– jelentette be Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos. A kormánypárti politikus kiemelte, a pályázaton való magas részvételi arány a bizonyítéka annak, hogy szükség van az állatvédő szervezetek anyagi támogatására. Ovádi Péter arról is beszélt, hogy a pályázatnak köszönhetően számos állatmenhely komoly beruházásokat, fejlesztéseket fog tudni végrehajtani telephelyén. A nyertes civil szervezetek a forrásokhoz hamarosan hozzá is jutnak.

A pályázaton rekordszámú, összesen 443 állatvédő civil szervezet nyert el támogatást, ami jelentős anyagi segítség a működésük és fejlődésük biztosításához.

Magyarország kormánya által biztosított forrásból idén májusban írtak ki egymilliárd forintos keretösszegű pályázatot kifejezetten állatvédők számára. Pályázati anyagot állatvédelemmel, valamint mentő-, segítő- és vakvezető kutyákkal foglalkozó civil szervezetek nyújthattak be 500 ezer és 15 millió forint közötti összegre.

A kérelmeket a pályázó működéséhez és programjaihoz kapcsolódó költségek, ivartalanítás, állategészségügyi szolgáltatás, gépjárműbeszerzés és állatmenhelyként vagy természetvédelmi mentőközpontként szolgáló saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan fejlesztésének (például férőhelybővítés) támogatására adhatták be.

A társállatokkal foglalkozó civil szervezeteknek az elnyert összeg minimum húsz százalékát ivartalanításra kell fordítaniuk, ami hozzájárul a kóborállat-állomány mérsékléséhez az egész országban.

