Ruszin-Szendi RomuluszfegyverHidvéghi Balázs

Hidvéghi Balázs: Egészen veszélyes, ahogyan a Tisza Párt gondolkodik

„A saját oldalán végtelen álságosan szívecskéket mutogató Ruszin-Szendi Romulusz immár fegyverrel az oldalán sétál be a Tisza Párt lakossági fórumára. Van még hova süllyednie ezeknek az embereknek?” – tette fel a kérdést közösségi oldalán Hidvéghi Balázs.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 09. 16. 18:10
Fotó: Hatlaczki Balázs Forrás: MW
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A saját oldalán végtelen álságosan szívecskéket mutogató Ruszin-Szendi Romulusz immár fegyverrel az oldalán sétál be a Tisza Párt lakossági fórumára. De tényleg, van még lejjebb? Van még hova süllyednie ezeknek az embereknek?” – írta a posztjában Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Forrás: Facebook

A miniszter hozzátette: ráadásul Ruszin-Szendi arról értekezik legutóbbi bejegyzésében, hogy

az, hogy Magyarország nem küld fegyvert – és most kapaszkodjanak meg – KATONÁT, az szerinte csupán valami békepárti tetszelgés, ami bizalmatlanságot szül.

Hidvéghi szerint egészen veszélyes, ahogyan ezek az emberek gondolkoznak.

A migráció és a háború ügyében egész Magyarország összefogott, és ennek köszönhetően ma hazánk a béke szigete. Nem fogjuk hagyni, hogy bárki is lerombolja ezt!

 – szögezte le.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Tisza Párt egyik lakossági fórumáról nyilvánosságra került felvételeken egy fegyvernek látszó tárgy rajzolódik ki az egykori vezérkari főnök ruhája alatt, ami szakértők szerint éles fegyver vagy gázpisztoly is lehet. 

A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt:

Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

 

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa Ecsegfalva közelében (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekVadon János

Vadon Jani durván rátámadt a TV2-re, de Sebestyén Balázst nem sikerült lepipálnia

Csépányi Balázs avatarja

Vicces fickó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.