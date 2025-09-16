Hidvéghi Balázs: Egészen veszélyes, ahogyan a Tisza Párt gondolkodik

„A saját oldalán végtelen álságosan szívecskéket mutogató Ruszin-Szendi Romulusz immár fegyverrel az oldalán sétál be a Tisza Párt lakossági fórumára. De tényleg, van még lejjebb? Van még hova süllyednie ezeknek az embereknek?” – írta a posztjában Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Forrás: Facebook

A miniszter hozzátette: ráadásul Ruszin-Szendi arról értekezik legutóbbi bejegyzésében, hogy

az, hogy Magyarország nem küld fegyvert – és most kapaszkodjanak meg – KATONÁT, az szerinte csupán valami békepárti tetszelgés, ami bizalmatlanságot szül.

Hidvéghi szerint egészen veszélyes, ahogyan ezek az emberek gondolkoznak.

A migráció és a háború ügyében egész Magyarország összefogott, és ennek köszönhetően ma hazánk a béke szigete. Nem fogjuk hagyni, hogy bárki is lerombolja ezt!

– szögezte le.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Tisza Párt egyik lakossági fórumáról nyilvánosságra került felvételeken egy fegyvernek látszó tárgy rajzolódik ki az egykori vezérkari főnök ruhája alatt, ami szakértők szerint éles fegyver vagy gázpisztoly is lehet.

A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt:

Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa Ecsegfalva közelében (Fotó: Hatlaczki Balázs)