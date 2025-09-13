hidegfrontHungaroMetzivatar

Előbb strandidő, utána brutális záporok, lehűlés jöhet + videó

A HungaroMet előrejelzése szerint szombaton sok napsütésre készülhetünk, de a nyugati és északnyugati megyékben vastagabb felhők, záporok, sőt egy-egy zivatar is előfordulhat. A délies szél Sopron környékén élénkül meg, a hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul, estére 16–22 fokig csökken. A hétvége változékony időt hoz: szombaton még igazi nyár vár ránk, vasárnap viszont újabb hidegfront érkezik esővel és zivatarokkal.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 7:25
időjárás, előrejelzés
Fotó: Pexels
A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható, de a nyugati, északnyugati megyékben továbbra is lehetnek vastagabb felhők, és ott előfordulhatnak záporok, kis eséllyel esetleg egy-egy zivatar is lehet. Másutt száraz idő valószínű – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Forrás: Köpönyeg.hu

A tájékoztatás szerint a délies szelet Sopron és a Fertő környékén élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. Késő estére 16 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet.

A hétvége egyébként felemás időjárást tartogat, ugyanis szombaton még nyárias időben lesz részünk sok napsütéssel, majd vasárnap újabb hidegfront érkezik. Ennek csapadékzónája nyugatról kelet felé haladva sokfelé okoz esőt, záporesőt, helyenként akár zivatart is.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)


