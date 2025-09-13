Előbb strandidő, utána brutális záporok, lehűlés jöhet + videó

A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható, de a nyugati, északnyugati megyékben továbbra is lehetnek vastagabb felhők, és ott előfordulhatnak záporok, kis eséllyel esetleg egy-egy zivatar is lehet. Másutt száraz idő valószínű – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Forrás: Köpönyeg.hu

A tájékoztatás szerint a délies szelet Sopron és a Fertő környékén élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. Késő estére 16 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet.

A hétvége egyébként felemás időjárást tartogat, ugyanis szombaton még nyárias időben lesz részünk sok napsütéssel, majd vasárnap újabb hidegfront érkezik. Ennek csapadékzónája nyugatról kelet felé haladva sokfelé okoz esőt, záporesőt, helyenként akár zivatart is.

