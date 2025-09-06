Vasárnap igazi kirándulóidő lesz + videó

A nap hátralévő részében, illetve vasárnap is a gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütés várható, de kisebb körzetekben erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés – írja a HungaroMet.

Az előrejelzés szerint záporok, zivatarok főként az ország északkeleti, keleti harmadán fordulhatnak elő nagyobb számban a délutáni, kora esti órákban. A zivatarokat felhőszakadás is kísérheti.

A nagy területen élénk, helyenként erős északnyugati szél estére fokozatosan veszít erejéből, és éjszaka, illetve vasárnap napközben inkább csak a Zemplén térségében valószínű szélélénkülés. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 18 Celsius-fok között változik, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap pedig 24 és 31 Celsius-fok között várható, az Alföldön lesz a legmelegebb.