Így élték meg a röszkeiek a migránsok rohamát tíz évvel ezelőtt

Tíz éve, 2015. szeptember 16-án migránsok lepték el Röszkét, félelemben tartva a település lakóit. A hatálkerítés megépülte után újra békések a hétköznapok, de a Délmagyar kérdésére többen visszaemlékeztek azokra a napokra, amikor kényszerűségből szinte együtt éltek a menekültekkel.

Magyar Nemzet
Forrás: Délmagyar2025. 09. 16. 22:22
Fotó: Karnok Csaba
– Itt a vasútnál jöttek át a migránsok, a közeli kukoricásba menekültek, ha kergették őket, a buszok pedig itt álltak végeláthatatlan sorban, viszont volt olyan gazda, aki a zuhogó esőben beengedte őket a fólia alá – mesélte Gémes Sándor, a délmagyar fotósa, aki a 2015. szeptember 16-ai migráns támadást megelőző három hónapot már a határon töltötte és fényképeivel dokumentálta az eseményeket, az attackot a magyar oldalon élte meg. 

Félelem uralkodott Röszke lakosai között

Éva sok rossz emléket őrzött a kerítés előtti időszakból: – Masíroztak, mindent eldobáltak, szemeteltek, a közeli üres telken húzták meg magukat, azóta már épült oda egy ház. A Dugonyi utcán gyűltek össze és üldögéltek csoportosan, a rendőrök vigyáztak rájuk. Félelemkeltő volt a jelenlétük. Rengeteg kárt okoztak, leszedték és megdézsmálták a kiskertek terméseit, tönkretették a kerítéseket, például a miénket is. Akadtak szülők, akik nem hagyták napköziben a gyereküket, hogy ne sötétben kelljen hazamenniük az iskolából, akkor már nem merték egyedül elengedni őket. Jobb félni, mint megijedni, magam is így voltam ezzel – elevenítette fel emlékeit a középkorú nő.

A lakosok visszaemlékezéseiről a Délmagyar odalán olvashat bővebben.

 

Borítókép: Magyar Szlovák rendőrök tartóztattak fel migránsokat az 55-ös főút mellett (Fotó: Karnok Csaba/Délmagyarország)

