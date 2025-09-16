Így élték meg a röszkeiek a migránsok rohamát tíz évvel ezelőtt

– Itt a vasútnál jöttek át a migránsok, a közeli kukoricásba menekültek, ha kergették őket, a buszok pedig itt álltak végeláthatatlan sorban, viszont volt olyan gazda, aki a zuhogó esőben beengedte őket a fólia alá – mesélte Gémes Sándor, a délmagyar fotósa, aki a 2015. szeptember 16-ai migráns támadást megelőző három hónapot már a határon töltötte és fényképeivel dokumentálta az eseményeket, az attackot a magyar oldalon élte meg.

Félelem uralkodott Röszke lakosai között

Éva sok rossz emléket őrzött a kerítés előtti időszakból: – Masíroztak, mindent eldobáltak, szemeteltek, a közeli üres telken húzták meg magukat, azóta már épült oda egy ház. A Dugonyi utcán gyűltek össze és üldögéltek csoportosan, a rendőrök vigyáztak rájuk. Félelemkeltő volt a jelenlétük. Rengeteg kárt okoztak, leszedték és megdézsmálták a kiskertek terméseit, tönkretették a kerítéseket, például a miénket is. Akadtak szülők, akik nem hagyták napköziben a gyereküket, hogy ne sötétben kelljen hazamenniük az iskolából, akkor már nem merték egyedül elengedni őket. Jobb félni, mint megijedni, magam is így voltam ezzel – elevenítette fel emlékeit a középkorú nő.

