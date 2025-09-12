razziarendőrségROADPOLOrszágos Rendőr-főkapitányságtelefonhasználatmobiltelefon

Indul a razzia: drága mulatság lesz, ha ezt teszi vezetés közben

A rendőrség célja a közlekedésbiztonság védelme.

2025. 09. 12.
Keddtől országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak Magyarország közútjain, a rendőrök elsősorban a vezetés közbeni telefonhasználatot figyelik – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata a rendőrség honlapján. Mint írták, az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség. 

A rendőrök szeptember 16-a és 22-e között Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon-használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

– közölte az ORFK.

