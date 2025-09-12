Bárki elmondhatja a véleményét a BKK egyik autóbuszjáratáról

Társadalmi egyeztetés indul a 223E busz fejlesztéséről; átszállás nélkül, vagy kevesebb átszállással, gyorsabban lenne elérhető Pesterzsébetről a belváros – tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken.

A közösségi közlekedés a főváros belső részein már valódi alternatívája az autózásnak, mert sok esetben gyors, sűrű, könnyen elérhető, hangsúlyozza a BKK közleménye, amely azonban elismeri: a külsőbb kerületekben, például Pesterzsébeten fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy a közösségi közlekedés vonzóbbá váljon.

A BKK javaslata szerint a 223E autóbusz a jelenlegi Boráros téri végállomástól továbbhaladna a Fővám tér érintésével egészen a Kálvin térig, majd az Üllői úton és a Ferenc körúton keresztül térne vissza a Soroksári úti útvonalára, továbbá közvetlen belvárosi kapcsolatot biztosítana az M3-as és M4-es metróvonalakhoz a Pesterzsébeten élők számára, a pesterzsébeti szakaszon pedig a jelenlegi hurokútvonal helyett mindkét irányban kiszolgálná a környék megállóit.

A javaslatban szerepel az is, hogy a 223E autóbusz hosszabb ideig, 23 óra 30 percig járna, és hétköznapokon a jelenleginél sűrűbben. A társadalmi egyeztetés kérdőíve szeptember 30-ig érhető el a BKK oldalán – közölték.