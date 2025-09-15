Jaj a bűnözőknek: erre a csoportra az MI bevetésével csapnak le a rendőrök

A mesterséges intelligencia úgy is szolgálhatja a bűn elleni harcot, hogy a bűnözők mellett a hatóságok kezébe is komoly fegyver került a színrelépésével – hívta fel a figyelmet Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint rámutatott, a drogkereskedelem legismertebb eszközei közé tartozik a darkweb, vagyis az internet sötét oldala, amely a tiltott tartalmakhoz hozzáférést lehetővé tevő TOR-hálózaton keresztül működik, és magas fokú anonimitást biztosít a bűnözőknek.

Az MI alkalmazása itt valódi áttörést jelent: automatizált kereséseket lehet beállítani kulcsszavakkal és paraméterekkel, amelyek segítségével a feketepiacot működtető piactereket gyorsan és hatékonyan lehet felkutatni.

Az MI nemcsak átfésüli az adatokat, de tanul is a folyamat közben, és valós idejű, könnyen értelmezhető eredményeket biztosít a nyomozóknak. Emellett képes összekapcsolni a darkwebről származó információkat a nyílt interneten található adatokkal: egy kép, kifejezés vagy azonosító akár mindkét felületen felbukkanhat, így jelentősen megnő a hatóságok esélye az elkövetők beazonosítására.

Illusztráció (Fotó: DPA)

Azt is elkapják, aki nem érhető tetten

Van azonban egy másik lehetőség is. Az USA-ban történt, hogy egy középnyugati államban zajló közlekedési igazoltatás során 8,2 kilogramm heroinra bukkantak a rendőrök. A sofőr együttműködött, de végül hamis információkat adott meg, amelyek félrevezették az eljárást és lassították a nyomozást, így végül csak egy dílert ítéltek el, a droghálózat komoly kulcsszereplői megúszták a lebukást. Az MI segítségével ez a folyamat radikálisan másképp nézne ki: az algoritmus képes lenne több milliárd adatpont elemzésével, valós időben kiszűrni a legígéretesebb nyomokat, függetlenül attól, hogy a gyanúsított megtévesztő információkat közöl.

Fel tudná fedni azokat is, akik ugyan nem tetten érhető elkövetők, de kulcsszerepet játszanak az illegális láncolatban, nem is beszélve az irányítók leleplezéséről. Így nemcsak a szállító, hanem a bűnszervezet vezetői is célkeresztbe kerülnének

– közölte a stratégiai igazgató.