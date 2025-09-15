Rendkívüli

A magyarok többsége nem kér a Tisza-csomagból

rendőrTéglásy Kristófopioidmesterséges intelligenciamesterséges intelligencia (MI)fentanilinternet

Jaj a bűnözőknek: erre a csoportra az MI bevetésével csapnak le a rendőrök

A mesterséges intelligencia (MI) jelentősen gyorsítja a nyomozást és javítja az adatok pontosságát azzal, hogy több mint száz nyelven képes nyomon követni az opioidkereskedelemre utaló jeleket – ismertette Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint a szakember hangsúlyozta, az MI alkalmazása valódi áttörést jelent, mivel automatizált kereséseket lehet beállítani a feketepiacot működtető terek hatékony felkutatására. A technológia képes azoknak a leleplezésére is, akik nem tetten érhető elkövetők, de kulcsszerepet játszanak az illegális láncolatban.

Munkatársunktól
Forrás: Drogkutató Intézet2025. 09. 15. 5:42
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A mesterséges intelligencia úgy is szolgálhatja a bűn elleni harcot, hogy a bűnözők mellett a hatóságok kezébe is komoly fegyver került a színrelépésével – hívta fel a figyelmet Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint rámutatott, a drogkereskedelem legismertebb eszközei közé tartozik a darkweb, vagyis az internet sötét oldala, amely a tiltott tartalmakhoz hozzáférést lehetővé tevő TOR-hálózaton keresztül működik, és magas fokú anonimitást biztosít a bűnözőknek. 

Az MI alkalmazása itt valódi áttörést jelent: automatizált kereséseket lehet beállítani kulcsszavakkal és paraméterekkel, amelyek segítségével a feketepiacot működtető piactereket gyorsan és hatékonyan lehet felkutatni.

Az MI nemcsak átfésüli az adatokat, de tanul is a folyamat közben, és valós idejű, könnyen értelmezhető eredményeket biztosít a nyomozóknak. Emellett képes összekapcsolni a darkwebről származó információkat a nyílt interneten található adatokkal: egy kép, kifejezés vagy azonosító akár mindkét felületen felbukkanhat, így jelentősen megnő a hatóságok esélye az elkövetők beazonosítására.

Illusztráció (Fotó: DPA)

 

Azt is elkapják, aki nem érhető tetten

Van azonban egy másik lehetőség is. Az USA-ban történt, hogy egy középnyugati államban zajló közlekedési igazoltatás során 8,2 kilogramm heroinra bukkantak a rendőrök. A sofőr együttműködött, de végül hamis információkat adott meg, amelyek félrevezették az eljárást és lassították a nyomozást, így végül csak egy dílert ítéltek el, a droghálózat komoly kulcsszereplői megúszták a lebukást. Az MI segítségével ez a folyamat radikálisan másképp nézne ki: az algoritmus képes lenne több milliárd adatpont elemzésével, valós időben kiszűrni a legígéretesebb nyomokat, függetlenül attól, hogy a gyanúsított megtévesztő információkat közöl. 

Fel tudná fedni azokat is, akik ugyan nem tetten érhető elkövetők, de kulcsszerepet játszanak az illegális láncolatban, nem is beszélve az irányítók leleplezéséről. Így nemcsak a szállító, hanem a bűnszervezet vezetői is célkeresztbe kerülnének 

– közölte a stratégiai igazgató.

 

Rákapcsolnak a bűnüldözők

Téglásy Kristóf arra is kitért, hogy az USA-ban súlyos közegészségügyi válságot okoztak az opioidok. Évente mintegy 100 ezer túladagolásos haláleset történik, aminek jelentős része szintetikus opioidokra, leggyakrabban a fentanilra vezethető vissza. Olyannyira nagy a baj, hogy 

a fentanil-túladagolás mára vezető halálokká vált Amerikában. 

E drogok gyártói és terjesztői nagyon gyorsan alkalmazzák a technológiát, jól reagálnak a változásokra, titkosított kommunikációval és bonyolult logisztikai hálózatokkal dolgoznak. Az MI itt eszközzé válhat a bűnözői hálózatok feltárásában.

Meghatározható az opiátgyártók, -forgalmazók és az ezeket felíró orvosok közti minták azonosítása, például földrajzi gócpontok, túlzott mennyiségben felírt gyógyszerek, feltűnően sok opioiddal foglalkozó gyógyszertárak vagy kórházi kezelések. A kettős adatgyűjtés (a darkweb és a nyílt internet) nagy nyelvi lefedettséget biztosít. 

Az MI több mint száz nyelven képes nyomon követni az opioidkereskedelemre utaló jeleket: miközben a fentanillal érintett vállalatokat, alvállalkozókat, vagy szállítási útvonalakat elemzi, összegzi a szétszórt információkat, illetve vizuális, írásos jelentéseket ad, ezzel jelentősen gyorsítva a nyomozást és javítva az adatok pontosságát

 – tudatta a DKI stratégiai igazgatója.

Borítókép: illusztráció (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekUSA

Nógrádi György: Sehol nem csökkenő feszültségek

Nógrádi György avatarja

Az elmúlt hét eseményei – Jelenleg Moszkva és Kijev közvetlen kétoldalú párbeszéde gyakorlatilag kizárt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu