Ez lehet az oka annak, ha sokat szorong

A pszichoaktív szerek hosszabb távon súlyos károsodásokat okozhatnak, amikor a szervezet már nem tudja fenntartani a természetes egyensúlyát, függőség kialakulásához vezetve – mutatott rá Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint a szakember hangsúlyozta, ebből az állapotból ki lehet jönni, de ehhez egyszerre kell alkalmazni gyógyszert, pszichoterápiát, valamint szükség van támogató közegre is.

Forrás: Drogkutató Intézet2025. 09. 14. 6:00
Az emberi idegrendszer az egyik legösszetettebb rendszer a szervezetben: központi szerepet játszik a gondolkodásban, a tanulásban, az érzelmek megélésében és a mindennapi viselkedés irányításában, ezért nem véletlen, hogy a különböző kábítószerek döntően ezen a területen fejtik ki hatásukat – fejtette ki Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint tudatta, a pszichoaktív szerek úgy avatkoznak be az agy kémiai folyamataiba, hogy átmeneti eufóriát, megváltozott érzékelést vagy éppen nyugtató hatást váltanak ki, ám hosszabb távon komoly károsodásokat okozhatnak. A drogok hatásmechanizmusának megértése kulcsfontosságú ahhoz, hogy tisztában legyünk a veszélyekkel, és reális képet kapjunk a gyógyulás lehetőségeiről is.

Krónikus kokainhasználat esetén hosszú időre van szükség a felépüléshez (Fotó: Pexels)

 

Így alakul ki a drogfüggőség

Minden szer más és más módon kapcsolódik az idegrendszerhez, de közös bennük, hogy megváltoztatják az ingerületátvivő anyagok működését. Ezek a neurotranszmitterek – például a dopamin, a szerotonin, a GABA vagy az endorfinok – felelősek azért, hogy az agyban az idegsejtek között megfelelő kommunikáció alakuljon ki. Ha egy külső szer hirtelen megnöveli valamelyik anyag szintjét, a használó intenzív boldogságot, fokozott energiát vagy mély megnyugvást élhet át. 

A gond akkor kezdődik, amikor a szervezet ehhez a mesterséges állapothoz alkalmazkodik, és már nem tudja fenntartani az eredeti, természetes egyensúlyt. Ez vezet a tolerancia, majd a függőség kialakulásához.

Az opiátok – mint a heroin, a morfin vagy az oxikodon – az endorfin receptorokra hatva váltanak ki intenzív eufóriát és fájdalomcsillapítást. Ezek a szerek rövid idő alatt rendkívül erős függőséget hoznak létre, mert az agy hozzászokik a külső forrásból érkező „boldogságmolekulákhoz”, és leáll a saját endorfintermeléssel. A megvonási tünetek igen súlyosak: fájdalom, hányinger, hidegrázás, nyugtalanság és szorongás jellemzi őket. A felépüléshez gyakran gyógyszeres segítség szükséges, például metadon vagy naltrexon, valamint hosszú távú pszichoterápiás támogatás – magyarázta a szakember.

 

Nincs „könnyűdrog”

Téglásy Kristóf azt állította, hogy a stimulánsok, mint a kokain és az amfetaminok, a dopamin és a noradrenalin szintjét emelik az agyban. A fogyasztó intenzív energialöketet, fokozott figyelmet és eufóriát él meg, de a hatás rövid életű. Amikor a dopaminraktárak kimerülnek, hirtelen fáradtság, depresszió és ingerlékenység következik. Krónikus használat esetén a receptorok érzéketlenné válnak, ami tartós lehangoltságot, szorongást, paranoiát és memóriazavarokat okoz. 

A felépüléshez hosszú időre van szükség, mert a dopaminrendszer lassan regenerálódik, és a terápiának nagy szerepe van abban, hogy a visszaesést megelőzzék.

A cannabis, amely a THC révén hat az agy kannabinoid receptoraira, szintén befolyásolja az érzelmeket, az emlékezetet és a döntéshozatalt. Sokan enyhébb drognak tartják, ám mára bizonyított, hogy nincs „könnyűdrog”, mindenhez hozzá lehet szokni, és minden drog káros. 

A cannabis rendszeres használata szorongást, alvászavart és motivációhiányt eredményezhet. 

Bár a megvonási tünetek nem olyan drámaiak, mint az opiátok esetében, a pszichés függőség komoly akadályt jelenthet a leszokásban.

A hallucinogének, például az LSD vagy a pszilocibin, a szerotoninrendszerre hatva változtatják meg a valóság észlelését. Ezek a szerek ritkán alakítanak ki klasszikus függőséget, de fennáll a veszélye annak, hogy a használó tartós érzékelési zavarokkal, pszichotikus epizódokkal vagy úgynevezett flashbackekkel küzd. A helyreállítás itt inkább pszichológiai támogatást, biztonságos környezetet és szükség esetén pszichiátriai kezelést jelent – tájékoztatott a stratégiai igazgató.

 

Jól működik a kognitív terápia

Téglásy Kristóf kiemelte: a gyógyulás folyamata minden esetben összetett, és nem egyetlen módszerre épül. Első lépésként gyakran szükség van detoxikációra, amikor a szervezet megszabadul a méreganyagoktól. Ez azonban önmagában nem elég: a legtöbb esetben gyógyszeres kezelés, pszichoterápia és támogató közeg együttesen segítheti a hosszú távú felépülést. 

A kognitív viselkedésterápia például bizonyítottan hatékony eszköz a visszaesés megelőzésében, mert segít felismerni a kísértéseket kiváltó helyzeteket és alternatív megoldásokat kínál. 

Ugyanilyen fontos a társas támogatás: a család, a barátok és az önsegítő csoportok jelenléte jelentősen növeli az esélyét annak, hogy a felépülés tartós legyen. Az idegtudomány egyik legbiztatóbb felismerése, hogy az agy képes a regenerációra. A neuroplaszticitás révén új kapcsolatok épülhetnek ki az idegsejtek között, és a megfelelő életmód, terápia és kitartás révén részben helyreállhatnak a sérült funkciók.

 

Hosszú az út a gyógyulásig és összetett

A drogok idegrendszeri hatásainak ismerete nemcsak az érintettek számára fontos, hanem a társadalom egészének is. A prevenciós programok, az ismeretterjesztés és a tudatosítás segíthet abban, hogy kevesebben próbálják ki ezeket a szereket, vagy ha mégis, időben felismerjék a veszélyeket. A kezelés komplexitása ugyanakkor azt is mutatja, hogy nincs gyors megoldás: 

a felépülés mindig hosszú, kitartást igénylő folyamat, amelyben a szakemberek, a család és a közösség közös erőfeszítése hozhat eredményt.

Összességében a drogok rövid távon olyan élményt kínálnak, amely az agy jutalmazó rendszereit manipulálva könnyen függőséget alakít ki, hosszú távon viszont súlyos idegrendszeri és pszichés következményekkel jár. A gyógyulás lehetséges, de csak komplex, személyre szabott és kitartó munkával. A közérthető, tudományos alapokon nyugvó ismeretterjesztés elengedhetetlen eszköz abban, hogy mind az egyének, mind a társadalom szintjén hatékonyabb legyen a megelőzés és a kezelés – fogalmazott Téglásy Kristóf.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

