Ez lehet az oka annak, ha sokat szorong

Az emberi idegrendszer az egyik legösszetettebb rendszer a szervezetben: központi szerepet játszik a gondolkodásban, a tanulásban, az érzelmek megélésében és a mindennapi viselkedés irányításában, ezért nem véletlen, hogy a különböző kábítószerek döntően ezen a területen fejtik ki hatásukat – fejtette ki Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint tudatta, a pszichoaktív szerek úgy avatkoznak be az agy kémiai folyamataiba, hogy átmeneti eufóriát, megváltozott érzékelést vagy éppen nyugtató hatást váltanak ki, ám hosszabb távon komoly károsodásokat okozhatnak. A drogok hatásmechanizmusának megértése kulcsfontosságú ahhoz, hogy tisztában legyünk a veszélyekkel, és reális képet kapjunk a gyógyulás lehetőségeiről is.

Krónikus kokainhasználat esetén hosszú időre van szükség a felépüléshez (Fotó: Pexels)

Így alakul ki a drogfüggőség

Minden szer más és más módon kapcsolódik az idegrendszerhez, de közös bennük, hogy megváltoztatják az ingerületátvivő anyagok működését. Ezek a neurotranszmitterek – például a dopamin, a szerotonin, a GABA vagy az endorfinok – felelősek azért, hogy az agyban az idegsejtek között megfelelő kommunikáció alakuljon ki. Ha egy külső szer hirtelen megnöveli valamelyik anyag szintjét, a használó intenzív boldogságot, fokozott energiát vagy mély megnyugvást élhet át.

A gond akkor kezdődik, amikor a szervezet ehhez a mesterséges állapothoz alkalmazkodik, és már nem tudja fenntartani az eredeti, természetes egyensúlyt. Ez vezet a tolerancia, majd a függőség kialakulásához.

Az opiátok – mint a heroin, a morfin vagy az oxikodon – az endorfin receptorokra hatva váltanak ki intenzív eufóriát és fájdalomcsillapítást. Ezek a szerek rövid idő alatt rendkívül erős függőséget hoznak létre, mert az agy hozzászokik a külső forrásból érkező „boldogságmolekulákhoz”, és leáll a saját endorfintermeléssel. A megvonási tünetek igen súlyosak: fájdalom, hányinger, hidegrázás, nyugtalanság és szorongás jellemzi őket. A felépüléshez gyakran gyógyszeres segítség szükséges, például metadon vagy naltrexon, valamint hosszú távú pszichoterápiás támogatás – magyarázta a szakember.