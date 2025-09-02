Járvány elleni védekezésből csinált viccet a börtönviselt kutyapártos képviselő

„A Budakeszi Vadaspark munkatársait meglepte Jakab András (MKKP) önkormányzati képviselő videója, amelyben a ragadós száj- és körömfájásjárvány vadasparkos intézkedéseit mulatságosnak találta” – írta közösségi oldalán a Budakeszi Vadaspark. Jakab a közösségimédia-felületén megjelentett egy videót a Budakeszi Vadaspark tervezett szükségparkolójával kapcsolatban. Erre nyílt levélben reagált a vadaspark, ugyanis a videót a kutyapártos önkormányzati képviselő teletűzdelte valótlan állításokkal. A képviselő a videóban gúnyosan, nevetgélve megjegyzi:

Hallod azt tudtad, hogy ezt azért rakták ide, mert a száj- és körömfájás miatt, hogy itt az autók ahogy átmennek rajta, letisztítsák a kereket.

A vadaspark munkatársai szerint nem volt olyan vicces a járvány

„A Budakeszi Vadaspark munkatársai nem tartották annyira viccesnek a ragadós száj- és körömfájásjárványt – amelyben összességében több ezer állatot kellett leölni. Az állatállomány 70 százaléka pusztult volna el a vírus bekerülésével. A képviselő úr egy háromlépcsős biztonsági rendszer utolsó elemén, egy fertőtlenítő szőnyegen nevetgélt” – írta a vadaspark. De nem ez volt az egyetlen dolog, amit kifogásolt az intézmény a videóban.

„A természetvédők által teljesen feleslegesnek nyilvánított, illetve minden szempontból károsnak tekinthető 142 férőhelyes parkoló álmodott meg” – hangzik el a videóban. Az igazság ezzel szemben az, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal a szakhatósági vizsgálatok (Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Környezetvédelmi Hatóság vízügyi és vízvédelmi szakhatósága, a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága) alapján az alábbiakat állapította meg, hogy

a kiemelt jelentőségű élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetére a beruházás megvalósítása várhatóan jelentős hatást nem gyakorol.

Nem védett és nem is ritka a halvány harangvirág

Jakab András még azzal is megfejelte videóját, hogy ennek a Natura 2000 területnek nagy szenzációja a halvány harangvirág, ami az egész Budai-hegységben csak itt ezen a területen található meg és abban az esetben, ha a parkolót megépítik, akkor ezek a növények el fognak pusztulni.