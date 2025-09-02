Budakeszi VadasparkBudakesziMAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT (MKKP)

Járvány elleni védekezésből csinált viccet a börtönviselt kutyapártos képviselő

A Budakeszi Vadaspark munkatársai felszólaltak Jakab András, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt önkormányzati képviselőjének csúsztatásokkal teli videója miatt. Az különösen felháborította az intézményt, hogy a börtönviselt képviselő jóízűen nevetgélt a száj- és körömfájásjárvány elleni védekezés módszerein.

Nagy Orsolya
2025. 09. 02. 21:58
„A Budakeszi Vadaspark munkatársait meglepte Jakab András (MKKP) önkormányzati képviselő videója, amelyben a ragadós száj- és körömfájásjárvány vadasparkos intézkedéseit mulatságosnak találta” – írta közösségi oldalán a Budakeszi Vadaspark. Jakab a közösségimédia-felületén megjelentett egy videót a Budakeszi Vadaspark tervezett szükségparkolójával kapcsolatban. Erre nyílt levélben reagált a vadaspark, ugyanis a videót a kutyapártos önkormányzati képviselő teletűzdelte valótlan állításokkal. A képviselő a videóban gúnyosan, nevetgélve megjegyzi: 

Hallod azt tudtad, hogy ezt azért rakták ide, mert a száj- és körömfájás miatt, hogy itt az autók ahogy átmennek rajta, letisztítsák a kereket.

A vadaspark munkatársai szerint nem volt olyan vicces a járvány

„A Budakeszi Vadaspark munkatársai nem tartották annyira viccesnek a ragadós száj- és körömfájásjárványt – amelyben összességében több ezer állatot kellett leölni. Az állatállomány 70 százaléka pusztult volna el a vírus bekerülésével. A képviselő úr egy háromlépcsős biztonsági rendszer utolsó elemén, egy fertőtlenítő szőnyegen nevetgélt” – írta a vadaspark. De nem ez volt az egyetlen dolog, amit kifogásolt az intézmény a videóban.

„A természetvédők által teljesen feleslegesnek nyilvánított, illetve minden szempontból károsnak tekinthető 142 férőhelyes parkoló álmodott meg” – hangzik el a videóban. Az igazság ezzel szemben az, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal a szakhatósági vizsgálatok (Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Környezetvédelmi Hatóság vízügyi és vízvédelmi szakhatósága, a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága) alapján az alábbiakat állapította meg, hogy

a kiemelt jelentőségű élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetére a beruházás megvalósítása várhatóan jelentős hatást nem gyakorol.

Nem védett és nem is ritka a halvány harangvirág 

Jakab András még azzal is megfejelte videóját, hogy ennek a Natura 2000 területnek nagy szenzációja a halvány harangvirág, ami az egész Budai-hegységben csak itt ezen a területen található meg és abban az esetben, ha a parkolót megépítik, akkor ezek a növények el fognak pusztulni.

A Budakeszi Vadaspark leszögezte: a halvány harangvirág nem védett és nem is ritka faj. A Budai-hegységen kívül középhegységeinkben, a Gödöllői-dombságon, a Dunántúlon és az Alföldön is megtalálható. Az állományok elhelyezkedése és nagysága változó, de a faj sokféle élőhelyen előfordul.

Az intézmény az új parkoló építésére is kitért.

A füvesített parkolónak azért van értelme, hogy az autók ne az erdőben parkoljanak és ne a Budakeszi Vadasparkhoz közeli utcákat árasszák el, amikor megtelik a jelenlegi két parkoló

– hangsúlyozta az intézmény. Ismert: a parkolóhelyek bővítését azért tervezte be a Budakeszi Vadaspark, mert hétvégente hamar megtelik a már meglévő parkoló, és 

a vadasparkba érkezők szabályellenesen az erdőt, vagy éppen Budakeszi környező utcáit árasztják el autóikkal. A lakók emiatt rendszeresen panaszt tesznek a helyi önkormányzatnál. 

A vadaspark azt is leszögezte: az ideérkező gyerekek életkorából adódóan rengeteg család és iskola a kocsit és a különbuszokat részesíti előnyben. 

Rablás miatt ült börtönben

A Magyar Nemzet korábban többször beszámolt Jakab András (MKKP) önkormányzati képviselőről, akiről a tavalyi választás után derült csak ki, hogy 

börtönviselt, korábban bűncselekményeket követett el.

Jakab Andrást (MKKP) még 2000-ben 21-rendbeli csoportos rablás miatt 6,5 év börtönbüntetésre ítélték, társaival mobiltelefonokat tulajdonított el.

Budakeszi új kutyapártos képviselője öt év után szabadult, ám a börtönévek után sem tért vissza a normális útra, újra szembekerült a hatóságokkal lopás, garázdaság és kábítószer-birtoklás miatt, ismét a bíróság előtt találta magát, próbára bocsátották és pénzbírságot kapott. 

Mindezek után 2020-ban csatlakozott a Magyar Kétfarkú Kutya Párthoz, ahol a pártközpontban dolgozik Kovács Gergely pártelnök mellett. Jakab András egyéves képviselői eredménye, hogy a közlekedési bizottság ülésén teleportkapukat javasolt Budakeszi több pontjára, hogy ezzel is segítsen a Zsámbéki-medencében csúcsidőben kialakuló közlekedési káoszon. 

Borítókép: Jakab András (Forrás: Facebook)

