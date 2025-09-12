Jó hírt hozott Kocsis Máté a kormánypárti szavazóknak + videó

Az a gond, ha valaki kétszínű, és ezt máson számon kéri. Miközben Magyar Péter az olaszországi útját a világon a legtermészetesebbnek tekintette, azalatt a miniszterelnök meg Horvátországba nem mehet el – mutatott rá Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Tisza Párt elnökének kettős mércéjére egy közösségi oldalára feltöltött videóban.

Kocsis Máté (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A kormánypárti politikus úgy folytatta: amikor a Tisza vezére felül egy kis repülőgépre, az buli. Amikor viszont a miniszterelnök ül fel egy repülőre vagy kis repülőgépre, az valami világbotrány.

Ez a kétarcúság, a kétszínűség a legnagyobb probléma Magyar Péter idei nyarával. Ezzel együtt a jó hír az a kormánypárti szavazók számára, hogy Magyar Péter ezt a nyarat elveszítette

– jelentette ki Kocsis Máté.