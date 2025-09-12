Magyar PéterKocsis MátéolaszországiminiszterelnökHorvátországnyár

Jó hírt hozott Kocsis Máté a kormánypárti szavazóknak + videó

Magyar Péter már kevésbé fog örülni ennek.

2025. 09. 12. 19:10
Az a gond, ha valaki kétszínű, és ezt máson számon kéri. Miközben Magyar Péter az olaszországi útját a világon a legtermészetesebbnek tekintette, azalatt a miniszterelnök meg Horvátországba nem mehet el – mutatott rá Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Tisza Párt elnökének kettős mércéjére egy közösségi oldalára feltöltött videóban

Kocsis Máté (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A kormánypárti politikus úgy folytatta: amikor a Tisza vezére felül egy kis repülőgépre, az buli. Amikor viszont a miniszterelnök ül fel egy repülőre vagy kis repülőgépre, az valami világbotrány. 

Ez a kétarcúság, a kétszínűség a legnagyobb probléma Magyar Péter idei nyarával. Ezzel együtt a jó hír az a kormánypárti szavazók számára, hogy Magyar Péter ezt a nyarat elveszítette

– jelentette ki Kocsis Máté.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
