Rogán Antal elárulta, miben hibáztak, és ígéri, soha többé nem tesznek ilyet

Interjút adott a Hotel Lentulai című műsorban Rogán Antal, itt lehet megnézni!

Magyar Nemzet
2025. 09. 28. 9:00
Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter. Fotó: Kovács Tamás/MTI
– Egy kampány a választás napján ér véget, este. Ilyenkor legördül az ember szívéről egy kő. Aztán másnap reggel folytatjuk a munkát – fogalmazott Rogán Antal a Mandiner Hotel Lentulai című podcastjának adott interjúban még a 2022-es választás estéje kapcsán. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter Lentulai Krisztián felvetésére elárulta azt is, hogy hogy Magyar Péter akkor még örömtáncot lejtett a Fidesz választási győzelme után, de a miniszter korábban távozott akkor az eredményváróról, mert a legnagyobb fiát kellett felkutatnia az éjszakában.

Magyar Péter kapcsán Rogán Antal megjegyezte, hogy egy amerikai közvélemény-kutatás szerint túl forrófejű, túl baloldali és túl kockázatosnak tartják az emberek. A forrófejűség az egyénisége egyik lényeges összetevője.

Ő maga is elmondta, hogy Demszky Gábor portréja lógott a falán, és érte rajongott fiatalon – jegyezte meg a Tisza vezére kapcsán, majd kiemelte, hogy Demszkynél kevés rosszabb politikus-egyéniséget ismert meg. A korábbi főpolgármesterrel Rogán még V. kerületi polgármesterként dolgozott együtt. – Aki érte rajong az ő maga is ilyen – tette hozzá. Kiemelte, hogy az adóemeléstől a többkulcsos adón át a vagyonadóig mindent be fog vezetni a Tisza, amit a széles középosztály fog megfizetni. 

 

Mi alapján döntenek majd a választók? 

A miniszter szerint nincs olyan, hogy valaki túl hosszú ideig kormányoz. Úgy véli, hogy a stabilitás egy ország életében kiszámítható jövőt garantál. Példaként hozta a fix 3 százalékos hitelt, amit most is szidnak a baloldali közgazdászok. 

Véleménye szerint a választók több mindent mérlegelnek a választások során. Megemlítette, hogy 2002-ben hibáztak, hogy nem mondták el, mit kockáztatnak az emberek, ha a baloldalt és Medgyessy Pétert választják, de ezt a hibát többször nem fogják elkövetni. – Szembesítésre szükség van, el kell mondani, hogy kik az ellenfeleink és mit csinálnak – tette hozzá. 

Cikkünk frissül...

