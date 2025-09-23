Kiderült, mi lesz a nemzeti konzultáció első kérdése

Hamarosan indul a nemzeti konzultáció az adókról és a közteherviselésről – mondta Hidvéghi Balázs a kormány videójában. Öt téma, öt kérdés kerül a magyar emberek elé, az első pedig arra vonatkozik, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert váltsa-e fel egy magasabb kulcsú, többsávos rendszer.

Hidvéghi Balázs leszögezte, hogy a konzultációra azért van szükség, mert Brüsszel adóemeléseket követel, a hazai ellenzék pedig kész ezeket végrehajtani, ráadásul titokban. A kiszivárgott tervek alapján a személyi jövedelemadót brutálisan, akár 15-ről 33 százalékra emelnék. Ez 3,5 millió ember nettó bérét csökkentené, és átlagkeresetű munkavállalók terhei is drasztikusan nőnének.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hangsúlyozta: egy pedagógus esetében ez évente 364 ezer, egy ápolónál 280 ezer, egy rendőrnél 154 ezer, egy katonánál 476 ezer, míg egy orvosnál több mint hárommillió forint pluszadót jelentene.

Hidvéghi leszögezte: a kormány ragaszkodik Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadójához, és ahhoz, hogy a munkából élők keresetét a lehető legkisebb terhek sújtsák. A konzultációs ívek október elején érkeznek, ezért mindenkinek részt kell vennie, és tiltakozni kell az adóemelések ellen.