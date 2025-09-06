Kígyók járnak Pécsett

A kígyót felfedező hölgy elsőre mérges kígyóra gyanakodott.

Egy pécsi háziasszony hívott szakértő segítséget, mivel egy különös vendég tűnt fel a konyhájában. Elsőre borzasztóan megijedt, ugyanis mérges kígyóra gyanakodott, később aztán a szakértők a fotó alapján rézsiklónak titulálták az állatot.

Az mindenesetre továbbra is érdekes kérdés, hogy miként került be egy pécsi konyhába.

A rézsikló az egyik legnagyobb testű kígyónk. Hossza elérheti a 120 centimétert, de egyes esetekben akár a 200 centimétert is.

Teste karcsú és erőteljes. A kifejlett példányok hátoldalának színe az olívzöldtől a sárgásbarnán át a barnáig változhat. Magyarországon két mérges kígyó őshonos, ám ez az állat egyértelműen nem rákosi vipera, valamint a keresztes vipera is teljesen más küllemmel rendelkezik.

