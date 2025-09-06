Rendkívüli

Nézze meg Varga Barnabás és Sallai Roland két gyors gólját Írország ellen! + videó

háziasszonykígyórahölgykonyha

Kígyók járnak Pécsett

Nem mindennapi lénnyel találkozott egy pécsi háziasszony.

Magyar Nemzet
2025. 09. 06. 21:21
Borítókép: Illusztráció (Forrás: Veszprém vármegyei rendőrség/ Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kígyót felfedező hölgy elsőre mérges kígyóra gyanakodott.

Egy pécsi háziasszony hívott szakértő segítséget, mivel egy különös vendég tűnt fel a konyhájában. Elsőre borzasztóan megijedt, ugyanis mérges kígyóra gyanakodott, később aztán a szakértők a fotó alapján rézsiklónak titulálták az állatot. 

Az mindenesetre továbbra is érdekes kérdés, hogy miként került be egy pécsi konyhába.

A rézsikló az egyik legnagyobb testű kígyónk. Hossza elérheti a 120 centimétert, de egyes esetekben akár a 200 centimétert is. 

Teste karcsú és erőteljes. A kifejlett példányok hátoldalának színe az olívzöldtől a sárgásbarnán át a barnáig változhat. Magyarországon két mérges kígyó őshonos, ám ez az állat egyértelműen nem rákosi vipera, valamint a keresztes vipera is teljesen más küllemmel rendelkezik. 

A teljes cikket az alábbi linkre kattintva, a BAON oldalán olvashatják el. 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Veszprém vármegyei rendőrség/Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekKrúbi

Kezdhetünk félni? Erőszak és durva agresszió, Krúbi már akasztani akar

Csépányi Balázs avatarja

Mit képzel magáról ez a kis nyikhaj?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu