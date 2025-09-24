  • Magyar Nemzet
  Kocsis Máté a Harcosok órájában: Aljas lejáratókampány zajlik, Magyar Péter Brüsszel fogott embere
Kocsis Máté a Harcosok órájában: Aljas lejáratókampány zajlik, Magyar Péter Brüsszel fogott embere

A Semjén Zsolt elleni vádak primitív, alaptalan lejáratókampány részét képezik, miközben Brüsszel megvédte Magyar Pétert és Ilaria Salist a mentelmi jog felfüggesztésétől, ezzel zsarolhatóvá téve őt – közölte Kocsis Máté a Harcosok órájában.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 8:28
Kocsis Máté a Harcosok órájában hangsúlyozta: a Semjén Zsolt elleni vádak nemcsak személyes támadásról szólnak, hanem a teljes államgépezet ellen irányulnak. Mint mondta, a miniszterek folyamatos titkosszolgálati ellenőrzés alatt állnak, így kizárt, hogy egy ilyen történet ne bukott volna ki, ha igaz lenne. A rágalmakat „szánalmas, primitív, megkomponált hazugságnak” nevezte, amelynek komoly jogi következményei lehetnek a terjesztőkre.

A frakcióvezető felidézte: miközben a baloldal Zsolti bácsis szlogenekkel próbálja tematizálni a közéletet, az Európai Parlament jogi bizottsága megvédte Magyar Pétert a felelősségre vonástól. Kocsis szerint ezzel Brüsszel lényegében fogva tartja a Tisza Párt vezetőjét, aki innentől kezdve azt teszi, amit Manfred Weberék diktálnak neki.

Kocsis Máté kitért az olasz szélsőbaloldali Ilaria Salis ügyére is, akit Magyarországon súlyos bűncselekményekkel vádolnak, de az EP mégis megtagadta a kiadását. Mint fogalmazott: ez is bizonyítja, hogy Brüsszel kettős mércét alkalmaz, és büntetlenséget biztosít a baloldali elkövetőknek.

A politikus úgy értékelt: Magyar Péter nyugdíjasoknak szánt ígéretei pusztán figyelemelterelésként szolgálnak a mentelmi ügyről. „Ez egy unokázós csaló tempója” – mondta, hozzátéve: Magyar Péter valójában csak a brüsszeli elvárásokat teljesíti, miközben becsapja a magyarokat.

A Tisza Párt körüli gazdasági elképzelések kapcsán Kocsis Máté elmondta: azok, akik a párt programját írják, nyíltan többkulcsos adóról, a családi kedvezmények megszüntetéséről és a tizenharmadik havi nyugdíj eltörléséről beszélnek. „A legnagyobb álhír az, hogy Magyar Péter adót akar csökkenteni – ebből brutális adóemelés lesz” – szögezte le.

A frakcióvezető élesen bírálta a liberális médiát és a közvélemény-kutatókat is, akik szerinte propagandaeszközként működnek, és mindent megtesznek, hogy a Tisza politikai hibáit elfedjék. „Stockholm-szindrómás újságírók dolgoznak azon, hogy életben tartsák a botladozó Tisza Pártot” – fogalmazott.

Kocsis különösen veszélyesnek nevezte Magyar Péter szavait, miszerint a kormány önmerényletet szervezhetne. Úgy vélte, ez valójában az ellenzéki vezető fejében is forgó terv, amellyel akár utcai zavargásokat provokálhatnának, ha a választási számaik romlanak. „Ez kifejezetten súlyos állítás, nem lehet figyelmen kívül hagyni. Arra készülnek, hogy Magyarországot destabilizálják” – mondta, hozzátéve: a rendvédelmi szerveknek különösen figyelniük kell a kampány hajrájában.

A frakcióvezető végül hangsúlyozta: a kormánypártok érdeke a békés választási kampány, míg az ellenfél – nemzetközi hátországgal – káoszra és utcai felfordulásra játszik.

