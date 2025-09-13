Lázár János a Harcosok Klubja edzőtáborában: Nincs csodafegyver, nincs felmentő sereg + videó

– Az elmúlt 15 évben több volt a jó mint a rossz, de természetesen hoztunk néhány hibás döntést. Elfelejtettük, hogy nem elég fideszesnek lenni, jónak is kell lenni. Áruló focifeleségek, dubajozó hülye gyerekek, luxizó kullancsok, és teljesítmény nélküli politikai celebek rontották a hitelünket – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Lázár János.

Az építési- és közlekedési miniszter a Harcosok Klubja edzőtáborában beszélt arról is, hogy szerinte a legerősebb képes a megújulásra, és a legerősebb képes az önreflexióra, az innovációra, és a változásra.

– Tanuljátok meg, hogy a Fidesznél csak a Fidesz lehet a jobb – fogalmazott.

Lázár János elmondta azt is, hogy

egy politikus ma már nem élhet a Facebookon kívül, de csak a Facebookon sem.

– Jó Facebook-kommunikációból még nem lesz jó kormányzás. De a jó kormányzásból sem lesz automatikusan jó Facebook-kommunikáció hatékony közösségi médiajelenlét nélkül. Azt meg kell teremteni, Ahhoz pedig, hogy megteremtsük, nem elég az akarat, tanulni is kell hozzá – folytatta.

A miniszter hozzátette, hogy aki nem szereti, hogy b...szogtatják a Facebookon, az ne legyen politikus.

– Saját igazadat más helyetted nem fogja megvédeni. Sem nagy stratégiára nem kell várni, nincs csodafegyver, nincs felmentő sereg. Az van, amit te megteszel, az van, amit te megmondasz. Oda kell menni, ahol az emberek vannak, nem ahol mi vagyunk. Nem ők jöttek miattad, hanem te mentél miattuk.

Oda jutottunk, hogy a politika teljesen megváltozott, és ebben a politikában a képesség fontosabb, mint a tisztség.

A kampányfeladat üti a pártfunkciót. Azt, hogy mit csinálsz, fontosabb annál, hogy honnan csinálod. Nem kell pártgyűlésre járni, hogy lásson a főnök. Nem kell irodában ülni, hogy megmutasd, dolgozol.

A kampányban csak egy dolog fog számítani, az pedig az eredmény.

Győzd meg a többieket arról, hogy neked van igazad, hogy nekünk van igazunk, hogy mi állunk a történelem jó oldalán, hogy az emberek velünk, és az általunk képviselt politikával járnak jobban – zárta videóját Lázár János.