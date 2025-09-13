Pörgős estéje volt Orbán Viktornak + videó

Videót tett közzé közösségi oldalán Orbán Viktor, amiben röviden összefoglalja a Harcosok Klubja sátoraljaújhelyi edzőtáborában történteket. A videóban a miniszterelnök érkezésétől egészen az esti közös fotózkodásokig lehet követni az eseményeket.

Mint megírtuk, szombaton és vasárnap tartják Sátoraljaújhelyen a Harcosok Klubja első edzőtáborát, ahová többszörös volt a túljelentkezés. A rendezvényen a résztvevők találkozhatnak Orbán Viktor kormányfővel, Lázár János miniszterrel, Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával, Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével.

Posztolt már a táborból Szentkirályi Alexandra is. A kormányfő pedig korábban azt tette közzé, ahogy letakarítja a poloskákat az erkélyről.