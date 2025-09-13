Poloskákat takarít el a kormányfő Sátoraljaújhelyen + videó

A Harcosok Klubja edzőtáborának helyszínéről tett közzé egy videót a közösségi oldalán Orbán Viktor, amelyen egy erkélyről tünteti el a poloskákat egy partvissal. Egy járókelőtől meg is kérdezte a miniszterelnök, hogy náluk is ennyi poloska van-e. Egy másik sétáló azt mondta, hogy nagyon sok van még belőlük.

Végül a kormányfő megállapítja, hogy szorgalmasnak kell lenni.

Mint megírtuk, szombaton és vasárnap tartják Sátoraljaújhelyen a Harcosok Klubja első edzőtáborát, ahová többszörös volt a túljelentkezés. A rendezvényen a résztvevők találkozhatnak Orbán Viktor kormányfővel, Lázár János miniszterrel, Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával, Menczer Tamással, a kormánypártok kommunikációs igazgatójával.