Orbán Viktor: Hamarosan kezdünk!

„Harcosok klubja edzőtábor, kezdünk!” – írta a közösségi oldalára feltöltött fotójához Orbán Viktor.

A miniszterelnök még annyit tett hozzá:

rock and roll.

Mint megírtuk, szombaton és vasárnap tartják Sátoraljaújhelyen a Harcosok Klubja első edzőtáborát, ahová többszörös volt a túljelentkezés. A rendezvényen a résztvevők találkozhatnak Orbán Viktor kormányfővel, Lázár János miniszterrel, Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával, Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével.