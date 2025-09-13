Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat Márki-Zay Péter és a tiszások uszító akciója miatt

Szentkirályi AlexandraSátoraljaújhelyHarcosok Klubja

Szentkirályi Alexandra: Ma a digitális tér a harcmező

A frontvonal pedig a kommentmezőkben van.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 20:17
A Harcosok Klubja edzőtáborból jelentkezett Facebook-poszttal Szentkirályi Alexandra is. A Fidesz budapesti frakcióvezetője azt írta: 

„Mutassuk meg, milyen erő van abban, ha mi együtt kiállunk valamiért. Hogy milyen erő van abban, ha egy nő a tudását, a szívét-lelkét és az idejét a hazája és a közössége szolgálatába adja.”

Szentkirályi Alexandra a bejegyzésben felhívta a figyelmet: ma a digitális tér harcmező és ha nem hallod a saját hangodat – akkor pont te hiányzol!

Aki ma csak offline harcos, az félkézzel harcol. A frontvonal most a kommentmezőkben van. A TikTokon. Az Instagramon. A videók alatt, az üzenetekben

– írta a frakcióvezető. Hozzátette azt is:

„Szervezkedjetek, hozzatok létre oldalakat, csoportokat, mondjátok el a véleményetek videóban, írásban – hallassuk a hangunkat, mert ezt a harcot meg tudjuk nyerni, meg tudjuk védeni a gyerekeinket, a családunkat, a Hazánkat!”


A téma legfrissebb hírei

