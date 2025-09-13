Szentkirályi Alexandra: Ma a digitális tér a harcmező

A Harcosok Klubja edzőtáborból jelentkezett Facebook-poszttal Szentkirályi Alexandra is. A Fidesz budapesti frakcióvezetője azt írta:

„Mutassuk meg, milyen erő van abban, ha mi együtt kiállunk valamiért. Hogy milyen erő van abban, ha egy nő a tudását, a szívét-lelkét és az idejét a hazája és a közössége szolgálatába adja.”

Szentkirályi Alexandra a bejegyzésben felhívta a figyelmet: ma a digitális tér harcmező és ha nem hallod a saját hangodat – akkor pont te hiányzol!

Aki ma csak offline harcos, az félkézzel harcol. A frontvonal most a kommentmezőkben van. A TikTokon. Az Instagramon. A videók alatt, az üzenetekben

– írta a frakcióvezető. Hozzátette azt is: