Itt nézegethet képeket a Harcosok Klubja edzőtáboráról

„Az első Harcosok Klubja edzőtábor. Együtt, veletek!” – írta közösségi oldalán a Fidesz. A nagyobbik kormányzópárt egy képgalériában foglalta össze a Harcosok Klubja edzőtáborának szombati napját.

Mint megírtuk, szombaton és vasárnap tartják Sátoraljaújhelyen a Harcosok Klubja első edzőtáborát, ahová többszörös volt a túljelentkezés. A rendezvényen a résztvevők találkozhatnak Orbán Viktor kormányfővel, Lázár János miniszterrel, Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával, Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével.

Posztolt már a táborból Szentkirályi Alexandra is.