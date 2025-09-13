Itt van az első kép a Harcosok Klubja edzőtáborából

„Együtt, Veletek!” – írta Orbán Viktor legújabb Facebook bejegyzésében szereplő fotóhoz. A miniszterelnököt szimpatizánsok veszik körbe, és egymás után készültek a szelfik a Harcosok Klubja edzőtáborában.

Mint megírtuk, szombaton és vasárnap tartják Sátoraljaújhelyen a Harcosok Klubja első edzőtáborát, ahová többszörös volt a túljelentkezés. A rendezvényen a résztvevők találkozhatnak Orbán Viktor kormányfővel, Lázár János miniszterrel, Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával, Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével.

Posztolt már a táborból Szentkirályi Alexandra is.