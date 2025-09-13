Rendkívüli

Újabb drónveszély Lengyelországban, riasztották a légierőt Romániában is

Orbán Viktorharcosok klubjaEdzőtábor

Itt van az első kép a Harcosok Klubja edzőtáborából

A miniszterelnök üzent a találkozó helyszínéről.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 21:21
Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
„Együtt, Veletek!” – írta Orbán Viktor legújabb Facebook bejegyzésében szereplő fotóhoz. A miniszterelnököt szimpatizánsok veszik körbe, és egymás után készültek a szelfik a Harcosok Klubja edzőtáborában.  

Mint megírtuk, szombaton és vasárnap tartják Sátoraljaújhelyen a Harcosok Klubja első edzőtáborát, ahová többszörös volt a túljelentkezés. A rendezvényen a résztvevők találkozhatnak Orbán Viktor kormányfővel, Lázár János miniszterrel, Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával, Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével.

Posztolt már a táborból Szentkirályi Alexandra is.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Fischer Zoltán) 


Bánó Attila
idezojelekhalál

Amerikai gyilkosság, brüsszeli harciasság

Bánó Attila avatarja

Charlie Kirk meggyilkolása és a balliberális háborús retorika között szoros összefüggés van.

