Rendkívüli

Sem kiskorúak, sem miniszterek nem érintettek – nyilvános a Szőlő utcai ügy teljes jelentése

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Teljes lezárás az M7-esen a Velencei-tónál: hídépítés miatt hatalmas torlódás várható
Velencei-tóforgalomautópálya

Teljes lezárás az M7-esen a Velencei-tónál: hídépítés miatt hatalmas torlódás várható

Több mint 12 órás lezárásra kell készülniük az autósoknak a sztrádán.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 15:39
Forrás: MW-archív
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán teljes lezárás lesz érvényben az 57-es (Agárd) és a 42-es (Kápolnásnyék) kilométerszelvények között szombat este 23.59-től vasárnap délig, mivel a Velencei-tónál új gyalogos- és kerékpáros hidat építenek, és a munkálatok biztonságos kivitelezéséhez szükség van a forgalom kizárására – írta a Feol.hu

 

A járműveket ez idő alatt a 7-es főútra terelik, ahonnan a 42-es kilométernél, Kápolnásnyéknél lehet visszatérni az autópályára. A lezárás idején komoly torlódásokra és dugókra kell számítani nemcsak az M7-esen, hanem a környező településeken, különösen a Velencei-tó térségében is. 

A forgalom könnyebb terelését sárga jelzőtáblák segítik, Gárdonyban több lámpa sárga villogóra vált, hogy gyorsabb áthaladást biztosítson, 

de ennek ellenére az autósoknak javasolt több időt szánni az utazásra és fokozott figyelemmel közlekedni.

Borítókép: Illusztráció (MW-archív) 


További játékainkhoz kattintson ide!

zoe.mediaworks.hu

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekszerzetes

Sátán a templom előtt

Gajdics Ottó avatarja

Egyre fenyegetőbb a mindent elpusztító tűzveszély is, és már gyülekezik a bukott lódoktor körül a hódító horda felajzott csürhéje.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu