Teljes lezárás az M7-esen a Velencei-tónál: hídépítés miatt hatalmas torlódás várható

Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán teljes lezárás lesz érvényben az 57-es (Agárd) és a 42-es (Kápolnásnyék) kilométerszelvények között szombat este 23.59-től vasárnap délig, mivel a Velencei-tónál új gyalogos- és kerékpáros hidat építenek, és a munkálatok biztonságos kivitelezéséhez szükség van a forgalom kizárására – írta a Feol.hu

A járműveket ez idő alatt a 7-es főútra terelik, ahonnan a 42-es kilométernél, Kápolnásnyéknél lehet visszatérni az autópályára. A lezárás idején komoly torlódásokra és dugókra kell számítani nemcsak az M7-esen, hanem a környező településeken, különösen a Velencei-tó térségében is.

A forgalom könnyebb terelését sárga jelzőtáblák segítik, Gárdonyban több lámpa sárga villogóra vált, hogy gyorsabb áthaladást biztosítson,

de ennek ellenére az autósoknak javasolt több időt szánni az utazásra és fokozott figyelemmel közlekedni.