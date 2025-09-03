Magyar György elgondolkoztató kritikát fogalmazott meg Magyar Péterről

„Nem csak mi mondjuk! Ismert ellenzéki emberek is nyíltan beszélnek arról, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt milyen veszélyeket jelent az országra nézve” – hívta fel a figyelmet Hoppál Péter a közösségi oldalán. Az országgyűlési képviselő Magyar György egy interjúban mondott szavaira reagált.

Magyar György Fotó: Mirkó István

Magyar Péter állítólag (…) mindent jobban tud. Tehát odamegy a szaktekintély, elvonja a segítő szándékát, a gondolatait, és 15 percen belül uralja Péter a beszélgetést, és az ő akaratérvényesülése zajlik

– jelentette ki Magyar György.

Ahogy a Magyar Nemzet beszámolt róla, Magyar György korábban arról beszélt, hogy a Tisza önmagában kevés lehet a választási győzelemhez, mivel a Magyar Péterrel kapcsolatos fenntartásaik miatt több százezer ellenzéki szavazó legfeljebb az „orrát befogva” húzná be a pártra az ikszet. Vagy akár még úgy sem. Épp ezért Magyar Györgyék egy alvó pártot gründolnak, amit a választáshoz közeledve aktivizálnak, ha annak szükségét látják. Erről az ismert ellenzéki ügyvéd lapunknak is nyilatkozott.