Így tisztítja az utat a balliberális propaganda Magyar Péternek

Tovább tisztítja a terepet a független és objektív média a Tisza Pártnak. Ennek érdekében pedig nőiségében alázták meg Dobrev Klárát, és kellemetlen helyzetbe hozták a politikus Gyurcsány Ferenccel közös gyermekeit.

Gábor Márton
2025. 09. 19. 15:47
Szorgosan dolgoznak a magukat függetlennek és objektívnek beállító, valójában azonban Magyar Péter és a Tisza Pártot elkötelezetten támogató lapok annak érdekében, hogy 2026 áprilisára a Tisza Párton kívül minden szereplőt eltakarítsanak az ellenzéki oldalról, így kihívó nélkül mérethesse meg magát Magyar Péter pártja. Ennek érdekében pedig a Direkt36 portál nem riadt vissza attól sem, hogy Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc privát életében kezdjenek turkálni, így támadva a Demokratikus Koalíciót. A párt bűne mindösszesen annyi volt, hogy több óellenzéki csoportosuláshoz hasonlóan nem volt hajlandó feltett kézzel hátra lépni, és utat engedni Magyar Péternek. 

Dobrev Klára és férje, Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke
Fotó: Szigetváry Zsolt

A cél érdekében, ami az ellenzéki oldal totális megtisztítása volt, a Direkt36 egy bulvárlappá vált, amelynek hasábjain Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára magánéletéről, illetve a DK egykori elnökének viszonyáról értekeztek. 

Amint arról nemrég beszámoltunk, Van még összesen 106 MSZP-s? címmel tett közzé egy hírt a 444.hu, miután Komjáthi Imre, a Magyar Szocialista Párt elnöke azt nyilatkozta, minden választókerületben önálló jelöltet állítanak. 

Budapest, 2025. május 1. Komjáthi Imre, az MSZP elnöke beszédet mond a Magyar Szocialista Párt majálisán a Városligetben 2025. május 1-jén. MTI/Illyés Tibor
Fotó: Illyés Tibor/MTI Fotószerkesztőség

A mostanában Magyar Pétert elkötelezetten támogatni kezdő 444-nek több se kellett, azonnal gúnyos hangvételű cikkel üzent hadat a valóban szebb napokat is látott szocialistáknak. Az írásban pedig mind a pártot, mind pedig annak elnökét igyekezett a szerző nevetségessé tenni. 

Azt már én teszem hozzá, mert Komjáthi szerényen elhallgatta: az MSZP-nek már most van 106 olyan jelöltje, aki megnyerné a választókerületét, ha nemcsak az ellenzék, hanem a Fidesz és a Mi Hazánk sem indulna

– írta cikkében a magát függetlennek és objektívnek tartó 444 újságírója. 

Nem ez volt az első eset, hogy a Soros-blog rátámadt egy Magyar Péter előtt meg nem hajló baloldali pártra. Augusztusban a 444 válogatott hazugságokkal tűzdelt cikkek sorozatával igyekezett lejáratni a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot, miután az bejelentette, önállóan indul a választásokon. A Soros Györgyhöz köthető szervezetek által pénzelt 444-re hárulhatott az a feladat, hogy teljes mértékben megtisztítsa az utat Magyar Péter előtt – írta meg a Tűzfalcsoport. Az oknyomozó blog emlékeztetett, hogy a portál beleállt a XII. kerületet vezető Kovács Gergelybe, a Kutyapárt elnökébe. Véleményük szerint kitört a háború a baloldali aktivista újságírók és a Magyar Péter mögé be nem tagozódó baloldaliak között. 

A 444 pedig teljes erővel beállt Magyar mögé.

Nemrég egy karaktergyilkosság jellemvonásait is magán hordozó cikk jelent meg a 444-en, amely azt sejteti, hogy Kovács Gergely talán korrupt lehet.

Kovács Gergely, a XII. kerület polgármestere és a Kutyapárt elnöke (Forrás: Facebook)

A Tűzfalcsoport emlékeztet, hogy a 444 már 2021-ben is erőteljes üzeneteket küldött a Kutyapártnak. Többek között azt írták: „Nem vicc: akár a Kutyapárton is múlhat, ki fogja irányítani az országot.” Ács Dániel, a 444 újságírója diadalittasan számolt be arról, hogy összejött a baloldali összefogás. Csak egy baj volt vele: hiányzott belőle a Kétfarkú Kutya Párt, és a balos portálon akkor azt állították, akár miattuk is bukhat az ellenzék.

A Telexnél már korábban is ellenség volt a Kutyapárt

A történet innen jól ismert: bukott az ellenzék, de nem a Kutyapárt miatt. A 444 azonban nem tanult a leckéből – most ismét megpróbálják ledarálni a Kutyapártot. Kovács Gergely pártelnök egy interjúban elárulta, hogy szerinte a baloldali magyar sajtó építette fel a Tisza Pártot és Magyar Pétert. Példaként említette, hogy Magyar Péterről több cikk volt a Telexen, mint a Kutyapártról valaha, még azelőtt, hogy hírértékű eseményeket csinált volna. De Kovács tovább ment: szerinte a 444-nél, a Telexnél és más hasonló oldalakon a Kutyapárt „közellenség” volt, mert a baloldali sajtó a Fidesz-gyűlölet miatt ellenségként tekintett a Kutyapártra, amiért az nem fogott össze a DK-val és az MSZP-vel.

Az ominózus cikk szerzője Keller-Alánt Ákos, aki a Szabad Európától érkezett a 444-hez. Keller-Alánt független „oknyomozó újságíróként” aposztrofálja magát, azonban az X-oldalán érdekes módon leginkább csak Magyarországot lejárató anyagokat tesz közzé, és az ukrán külügyi hírszerzés videóit is terjeszti. Mindenképpen érdekes egybeesés, hogy előző munkahelyét az amerikai baloldalhoz köthető, súlyos korrupcióval vádolt és azóta megszüntetett USAID pénzelte.

Borítókép: 444 logó (Fotó: Wikipédia)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

