Így tisztítja az utat a balliberális propaganda Magyar Péternek

Kovács Gergely, a XII. kerület polgármestere és a Kutyapárt elnöke (Forrás: Facebook)

A Tűzfalcsoport emlékeztet, hogy a 444 már 2021-ben is erőteljes üzeneteket küldött a Kutyapártnak. Többek között azt írták: „Nem vicc: akár a Kutyapárton is múlhat, ki fogja irányítani az országot.” Ács Dániel, a 444 újságírója diadalittasan számolt be arról, hogy összejött a baloldali összefogás. Csak egy baj volt vele: hiányzott belőle a Kétfarkú Kutya Párt, és a balos portálon akkor azt állították, akár miattuk is bukhat az ellenzék.

A Telexnél már korábban is ellenség volt a Kutyapárt

A történet innen jól ismert: bukott az ellenzék, de nem a Kutyapárt miatt. A 444 azonban nem tanult a leckéből – most ismét megpróbálják ledarálni a Kutyapártot. Kovács Gergely pártelnök egy interjúban elárulta, hogy szerinte a baloldali magyar sajtó építette fel a Tisza Pártot és Magyar Pétert. Példaként említette, hogy Magyar Péterről több cikk volt a Telexen, mint a Kutyapártról valaha, még azelőtt, hogy hírértékű eseményeket csinált volna. De Kovács tovább ment: szerinte a 444-nél, a Telexnél és más hasonló oldalakon a Kutyapárt „közellenség” volt, mert a baloldali sajtó a Fidesz-gyűlölet miatt ellenségként tekintett a Kutyapártra, amiért az nem fogott össze a DK-val és az MSZP-vel.

Az ominózus cikk szerzője Keller-Alánt Ákos, aki a Szabad Európától érkezett a 444-hez. Keller-Alánt független „oknyomozó újságíróként” aposztrofálja magát, azonban az X-oldalán érdekes módon leginkább csak Magyarországot lejárató anyagokat tesz közzé, és az ukrán külügyi hírszerzés videóit is terjeszti. Mindenképpen érdekes egybeesés, hogy előző munkahelyét az amerikai baloldalhoz köthető, súlyos korrupcióval vádolt és azóta megszüntetett USAID pénzelte.