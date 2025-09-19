Így tisztítja az utat a balliberális propaganda Magyar Péternek

Szorgosan dolgoznak a magukat függetlennek és objektívnek beállító, valójában azonban Magyar Péter és a Tisza Pártot elkötelezetten támogató lapok annak érdekében, hogy 2026 áprilisára a Tisza Párton kívül minden szereplőt eltakarítsanak az ellenzéki oldalról, így kihívó nélkül mérethesse meg magát Magyar Péter pártja. Ennek érdekében pedig a Direkt36 portál nem riadt vissza attól sem, hogy Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc privát életében kezdjenek turkálni, így támadva a Demokratikus Koalíciót. A párt bűne mindösszesen annyi volt, hogy több óellenzéki csoportosuláshoz hasonlóan nem volt hajlandó feltett kézzel hátra lépni, és utat engedni Magyar Péternek.
A cél érdekében, ami az ellenzéki oldal totális megtisztítása volt, a Direkt36 egy bulvárlappá vált, amelynek hasábjain Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára magánéletéről, illetve a DK egykori elnökének viszonyáról értekeztek.