„A falu bolondja turnézik az interneten” – Magyar Péter váratlan helyről kapott egy taslit

Gyopáros Alpár szerint Magyar Péter újabb valótlanságot állított a falvakról, amikor drasztikus népességcsökkenésről beszélt. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Harcosok Órájában hangsúlyozta: ma a falvakban növekszik leginkább a lakosság, miközben a városokból egyre többen költöznek vidékre. Hozzátette: Magyar Péter stílusa miatt a kistelepüléseken a Tisza párt nem is lehet népszerű.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 9:09
Az, amit Magyar Péter a falvakról állít, az tőle nem szokatlan módon, nyilvánvaló hazugság – mondta kérdésre Gyopáros Alpár hétfőn reggel a Harcosok Órájában.

A falvakban amikor szóba kerül Magyar Péter, vagy a Tisza párt, az emberek zsebében kinyílik a bicska. Fotó: Youtube/képernyőfotó

A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos kifejtette, Magyar Péter korábban egy Csongrád-Csanád vármegyei kisvárosról szólva azt mondta, hogy annak lakosságra 25 ezerről 12 ezerre csökkent húsz év alatt. A valós szám ehhez képest az volt, hogy 18 ezerről csökkent 15 ezerre. A kormánybiztos azt mondta, a falvakban összességében növekszik ma leginkább a lakosság.

 

Ezért nem lehet népszerű a Tisza

Mindez azért alakulhatott így, mert a helyi fiatalokat ugyanis arra ösztönzik, hogy otthon maradjanak. Közben hazaköltöznek a korábban elköltözöttek, és vannak olyanok, akik a városból kiköltöznek vidékre. Mint mondta, a főváros egyre élhetetlenebb, onnan menekülnek az emberek. 

A megyei jogú városok össznépesség száma csökken, a kis és közepes városok össznépesség száma csökken, a falvak népességszáma pedig nő.

Gyopáros Alpár elmondta: a kistelepüléseken nem is lehet népszerű a Tisza, mert folyamatosan gyalázzák a vidéket. Ők folyamatosan járják a falvakat, és amikor megérkezik egy adott településre egy rendezvény miatt, akkor mindig előbb érkezik, és bemegy előtte a kocsmába, beszélget a helyiekkel. Amikor rákérdez a Tisza pártra, az emberek zsebében kinyílik a bicska. Hozzátette: eljut a vidéki emberekhez, hogy Magyar Péter milyen stílusban kommunikál.

 

Magyar Péter a falu bolondja

A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szerint új helyzet van, amikor a falu bolondja az interneten indul turnéra. Hozzátette: ha a patrióták hangja nem hallatszódik az online térben, akkor úgy tűnhet hogy kevesebben vannak. 

Ezen kellett változtatni a Vidéki Digitális Polgári Körrel.

A vidék és a falu lejáratásáról szólva azt mondta: az újságírók nem járnak vidéken, belpestről akarják megmondani a tutit.  Szerinte kézzelfogható, hogy a liberális nyomulás törekszik a hagyományos értékek lejáratására. Ez a hadjárat szerinte zajlik, és nem véletlenül támadják ezeket az értékeket: nélkülük alapjaiban tudják felforgatni a világot.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

