Felzárkózás: száz rászoruló családot segített új otthonnal a Máltai Szeretetszolgálat

A karitatív szervezet közleménye szerint egy háromtagú drávagárdonyi család költözött be a Felzárkózó települések program századik szociális bérlakásába.

(Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A program első szociális bérlakását másfél évvel ezelőtt, 2024 júniusában a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Jánkmajtison vehette birtokba a pályázati úton kiválasztott család, azóta összesen már 356 ember, 212 felnőtt és 144 gyermek kezdhetett új életet modern és egészséges lakókörnyezetet nyújtó otthonban – tették hozzá.

A programot irányító Magyar Máltai Szeretetszolgálat eddig 139 bérlakást alakított ki, többségében használt családi házak teljes felújításával, 192 ingatlanban még tartanak a kivitelezési munkálatok, 261 további épületnél pedig a beruházás előkészítése zajlik.

Az európai uniós támogatásból megvalósuló program 166 településen létesít szociális bérlakásokat.

