  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Felzárkózás: száz rászoruló családot segített új otthonnal a Máltai Szeretetszolgálat
Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ)családotthon

Felzárkózás: száz rászoruló családot segített új otthonnal a Máltai Szeretetszolgálat

Másfél év alatt száz rászoruló család jutott szociális bérlakáshoz a Magyar Máltai Szeretetszolgálat programjában, amely felzárkózó településeken élőknek kínál modern és egészséges otthonokat pályázati úton.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 26. 10:44
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A karitatív szervezet közleménye szerint egy háromtagú drávagárdonyi család költözött be a Felzárkózó települések program századik szociális bérlakásába.

Budapest, 2024. augusztus 2. Krízisautó a hajléktalanellátásról tartott sajtótájékoztatón a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Krisztinavárosi Hajléktalan Centrumában 2024. augusztus 2-án. A kormány 400 millió forinttal támogatja a hajléktalanellátást. MTI/Hegedüs Róbert
(Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A program első szociális bérlakását másfél évvel ezelőtt, 2024 júniusában a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Jánkmajtison vehette birtokba a pályázati úton kiválasztott család, azóta összesen már 356 ember, 212 felnőtt és 144 gyermek kezdhetett új életet modern és egészséges lakókörnyezetet nyújtó otthonban – tették hozzá.

A programot irányító Magyar Máltai Szeretetszolgálat eddig 139 bérlakást alakított ki, többségében használt családi házak teljes felújításával, 192 ingatlanban még tartanak a kivitelezési munkálatok, 261 további épületnél pedig a beruházás előkészítése zajlik.

Az európai uniós támogatásból megvalósuló program 166 településen létesít szociális bérlakásokat.

Borítókép: Másfél év alatt száz szociális bérlakásba költöztek be rászoruló családok (Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Facebook-oldala)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz

Ott a pont!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blog-bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.