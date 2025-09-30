időjárásHungaroMet Nonprofit Zrtlehűlés

Máris érkezhetnek az első fagyok, jégzáporokkal jön a lehűlés

Kedden még helyenként zivatar és jégdara is előfordulhat, majd szerdától borongós, szeles és hűvös idő köszönt ránk. A hét vége különösen hideg reggeleket hozhat: sokfelé talajmenti fagyra, néhol akár kétméteres magasságban is fagypontra kell készülni.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 6:32
Illusztráció Forrás: Pexels
A Dunántúl déli és nyugati részén megnövekszik a felhőzet, és ott estig erősen felhős vagy borult lesz az ég – írja előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzésében. Ebből néhol fordulhat elő szemerkélő eső. A Dunántúl északi felén, a főváros környékén és a Dél-Alföldön csak átmenetileg borul be az ég, többet süt majd a nap. Az ország északkeleti részén egész nap napos, gomolyfelhős időre van kilátás, amelyekből helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, egyes helyeken akár jégdara kíséretében. Az északi, északkeleti szelet a Zemplénben és a Bodrogközben élénk lökések kísérik. 

Kedd délelőtti időjárás. Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható. Késő este 6, 11 fok valószínű.

Ma délután akár egy-egy zivatar is kialakulhat északkeleten jégdara kíséretében, emiatt figyelmeztető előrejelzés van érvényben Magyarország területére kedd éjfélig. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Fronthatásra nem kell számítani

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – írja a Köpönyeg.

Hűvös, szeles napok jönnek – talajmenti fagyra is készülhetünk

Szerdám  észak, északkelet felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan fordul elő záporeső. Az északkeleti szél egyre inkább megélénkül. 14-15 fok várható délután – írja a Köpönyeg heti előrejelzésében.

Csütörtökön marad a borongós időjárás elszórtan záporokkal, miközben az északkeleti szél sokfelé lesz élénk, néhol erős. Ismét 14-15 fok körüli értékeket mérhetünk.

Pénteken változóan felhős időre van kilátás, csak elvétve fordulhat elő csapadék. Hideg lesz a reggel, sokfelé várható talajmenti fagy, sőt néhol már 2 méteres magasságban is fagyhat. Délután is csak 11-17 fok valószínű.

Szombaton folytatódik a változékony, szeles, hűvös időjárás. Záporesők főleg délutántól fordulnak elő. 14 fok körül tetőzhet a hőmérséklet.


Belföldi híreink

Külföldi híreink

