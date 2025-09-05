Északi-középhegységMagyarnándorMohoraMedvemedvebocs

Vigyázat, medve garázdálkodhat ezeken a településeken!

Pénteken Mohora és Magyarnándor között egy medvebocsot láthattak átsétálni az úton.

Magyar Nemzet
Forrás: NOOL2025. 09. 05. 19:47
ILLUSZTRÁCIÓ (FOTÓ: PEXELS)
A Cserháthaláp (múltja és jelene) elnevezésű Facebook-oldal péntek délután medveveszélyre hívta fel a helyiek és környéken élők figyelmét, számolt be róla a Nool vármegyei portál.

Medve
Medve járhat Cserháthaláp környékén? 
(Forrás: Mediaworks / Illusztráció)

A közzétett bejegyzésben így fogalmaztak: 

Délelőtt Mohora és Magyarnándor között medvebocsot (valószínűleg nincs egyedül) láttak átsétálni az úton. Pár napja Szentén látták őket utoljára. Mindenki vigyázzon magára!

A hírportál ezzel kapcsolatban rögtön megkereste az érintett települések polgármestereit. Szabó István, Cserháthaláp polgármestere, Gulyás Géza, Mohora polgármestere, valamint Schmiedt Károly, Magyarnándor polgármesetere sem tudta a közösségi oldalon terjedő hírt megerősíteni, ugyanis az önkormányzatokhoz nem érkezett medvével kapcsolatos bejelentés.

A teljes cikk ide kattinttva érhető el.

 

