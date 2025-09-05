Vigyázat, medve garázdálkodhat ezeken a településeken!

A Cserháthaláp (múltja és jelene) elnevezésű Facebook-oldal péntek délután medveveszélyre hívta fel a helyiek és környéken élők figyelmét, számolt be róla a Nool vármegyei portál.

Medve járhat Cserháthaláp környékén?

A közzétett bejegyzésben így fogalmaztak:

Délelőtt Mohora és Magyarnándor között medvebocsot (valószínűleg nincs egyedül) láttak átsétálni az úton. Pár napja Szentén látták őket utoljára. Mindenki vigyázzon magára!

A hírportál ezzel kapcsolatban rögtön megkereste az érintett települések polgármestereit. Szabó István, Cserháthaláp polgármestere, Gulyás Géza, Mohora polgármestere, valamint Schmiedt Károly, Magyarnándor polgármesetere sem tudta a közösségi oldalon terjedő hírt megerősíteni, ugyanis az önkormányzatokhoz nem érkezett medvével kapcsolatos bejelentés.

