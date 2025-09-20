Menczer TamásHarcosok KlubjábanDigitális Polgári Körökben

Menczer Tamás elmagyarázta a 444-nek, mi is a digitális polgári körök lényege

Mi vagyunk a legerősebb és legsikeresebb politikai közösség egész Európában, az offline térben senki nem ér a nyomunkba se – mondta Menczer Tamás, akit a digitális polgári körökről kérdezett a 444. A Fidesz kommunikációs igazgatója közölte, a közösségi média, a digitalizáció miatt az online térben is meg kellett jelenni.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 15:06
Forrás: menczer tamás/Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Harcosok Klubjában és digitális polgári körökben már százezren vagyunk. Elmondtam a 444-nek, hogy mit csinálunk – írta bejegyzésében Menczer Tamás, akit a digitális polgári körök mai országos találkozójára menet kérdezte a 444 arról, hogyan oszlik meg a munka a digitális polgári kör és a Harcosok Klubja között, miért nem egyszerre indították a két szervezetet?

Újságírók várták Menczer Tamást a Papp László Sportaréna előtt (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)

– Mi vagyunk a legerősebb és legsikeresebb politikai közösség egész Európában, az offline térben senki nem ér a nyomunkba se.

 De az élet megváltozott, közösségi média, digitalizáció, stb. Tehát arra a területre is fel kell menni – kezdte válaszát Menczer Tamás. Közölte, ezért először létrehozták a Harcosok Klubját. Aztán létrehozták a Harcosok Klubja országos találkozóját, ez volt a kezdet. – Aztán megalapítottuk a digitális polgári kört, és most jön a digitális polgári körök országos találkozója: a gyűlés –mondta.

Tudatta, ezek egymásra épülő lépések. – Tehát én ezt elmondtam a Harcosok Klubjában is, talán nyilvánosan is, de most el tudom mondani önöknek is, hogy 

a Harcosok Klubja és a harcosok taposták ki az ösvényt, ha úgy tetszik, vagy nyitották ki a kapukat a digitális polgári körök előtt. 

Ezért szoktam én azt mondani, hogy mindig a harcos az első polgár. Nagy közösség vagyunk sokfajta emberrel, sokfajta habitussal. Van, aki inkább vállalja a vitákat, van, aki támogat bennünket, de a vitákat nem annyira szereti, és mindenkinek meg kell találni, és meg is találjuk a helyét – fogalmazott a politikus, hozzátéve, ezért ezek egymásra épülő lépések. 


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép forrása: Menczer Tamás/Facebook

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkormány

Bayer Zsolt: Na, hát erről van szó!

Bayer Zsolt avatarja

Reggel jött – és milyen igaz, a maga pompás egyszerűségében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.