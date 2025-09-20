Menczer Tamás elmagyarázta a 444-nek, mi is a digitális polgári körök lényege

A Harcosok Klubjában és digitális polgári körökben már százezren vagyunk. Elmondtam a 444-nek, hogy mit csinálunk – írta bejegyzésében Menczer Tamás, akit a digitális polgári körök mai országos találkozójára menet kérdezte a 444 arról, hogyan oszlik meg a munka a digitális polgári kör és a Harcosok Klubja között, miért nem egyszerre indították a két szervezetet?

Újságírók várták Menczer Tamást a Papp László Sportaréna előtt (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)

– Mi vagyunk a legerősebb és legsikeresebb politikai közösség egész Európában, az offline térben senki nem ér a nyomunkba se.

De az élet megváltozott, közösségi média, digitalizáció, stb. Tehát arra a területre is fel kell menni – kezdte válaszát Menczer Tamás. Közölte, ezért először létrehozták a Harcosok Klubját. Aztán létrehozták a Harcosok Klubja országos találkozóját, ez volt a kezdet. – Aztán megalapítottuk a digitális polgári kört, és most jön a digitális polgári körök országos találkozója: a gyűlés –mondta.

Tudatta, ezek egymásra épülő lépések. – Tehát én ezt elmondtam a Harcosok Klubjában is, talán nyilvánosan is, de most el tudom mondani önöknek is, hogy

a Harcosok Klubja és a harcosok taposták ki az ösvényt, ha úgy tetszik, vagy nyitották ki a kapukat a digitális polgári körök előtt.

Ezért szoktam én azt mondani, hogy mindig a harcos az első polgár. Nagy közösség vagyunk sokfajta emberrel, sokfajta habitussal. Van, aki inkább vállalja a vitákat, van, aki támogat bennünket, de a vitákat nem annyira szereti, és mindenkinek meg kell találni, és meg is találjuk a helyét – fogalmazott a politikus, hozzátéve, ezért ezek egymásra épülő lépések.

Borítókép forrása: Menczer Tamás/Facebook