Menczer Tamás: Itt a bukás! + videó

Tarr Zoltán mindent elmondott.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 13:52
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
Itt a bukás, a lebukás – mondta Menczer Tamás, aki így jellemezte a Tarr Zoltán által a Tisza etyeki fórumán elhangzottakat. A kormánypártok kommunikációs igazgatója bemutatta, mit is mondott  Magyar Péter EP-képviselője. 

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk

– ezt mondta Tarr Zoltán, amivel Menczer Tamás szerint már el is buktak.

A Hír TV beszámolójából kiderül, Tarr Zoltán a Tisza adóemelési terveit szerette volna eltitkolni, e szerint ha a Tisza kormányra kerülne, mindent megtehetne, köztük adót is emelhetne. Menczer Tamás a csatornának úgy fogalmazott, az elmúlt napokban egyértelművé vált, hogy a Tisza brutális adóemelésre készül.

