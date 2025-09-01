Menczer Tamás: Itt a bukás! + videó

Itt a bukás, a lebukás – mondta Menczer Tamás, aki így jellemezte a Tarr Zoltán által a Tisza etyeki fórumán elhangzottakat. A kormánypártok kommunikációs igazgatója bemutatta, mit is mondott Magyar Péter EP-képviselője.

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk

– ezt mondta Tarr Zoltán, amivel Menczer Tamás szerint már el is buktak.

A Hír TV beszámolójából kiderül, Tarr Zoltán a Tisza adóemelési terveit szerette volna eltitkolni, e szerint ha a Tisza kormányra kerülne, mindent megtehetne, köztük adót is emelhetne. Menczer Tamás a csatornának úgy fogalmazott, az elmúlt napokban egyértelművé vált, hogy a Tisza brutális adóemelésre készül.