kutyapénzszarvasgomba

Ön is nevelhet szarvasgomba-keresőt kutyájából

Látványos bemutatóval várták a vendégeket a Tatai SVÉT-en. Szamóca, a keresőkutya látványos bemutatóval jelezte, milyen gyorsan találja meg a szarvasgombát. A közönség pedig azt is megtudhatta, miért számít igazi gasztronómiai kincsnek ez a különleges gomba.

Magyar Nemzet
Forrás: kemma.hu2025. 09. 16. 19:33
Fotó: Cocosss Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tatai SVÉT idei egyik legkülönlegesebb programja a szarvasgomba-kereső bemutató volt, ahol Szamóca, a képzett keresőkutya mutatta meg a tudományát – írja a Kemma. Gazdája, Farkas Szilvia vezetésével a közönség bepillanthatott abba, hogyan találják meg a föld alatt rejtőző, nagyra becsült ínyencséget. – Kevesen tudják, de Magyarországon viszonylag sok helyen terem szarvasgomba, ám a minőségük nagyon eltérő – mondta Szilvia, miközben Szamóca már a földbe rejtett gombák után szimatolt. – Az igazán jó minőségű szarvasgomba csak kis mennyiségben érhető el, megtalálásához pedig elengedhetetlen a jól kiképzett kutya és a tapasztalt kutyavezető.

A teljes cikket és a Szamóca bemutatójáról készült videót a Kemma.hu-n találja meg.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekVadon János

Vadon Jani durván rátámadt a TV2-re, de Sebestyén Balázst nem sikerült lepipálnia

Csépányi Balázs avatarja

Vicces fickó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.