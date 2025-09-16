Ön is nevelhet szarvasgomba-keresőt kutyájából

A tatai SVÉT idei egyik legkülönlegesebb programja a szarvasgomba-kereső bemutató volt, ahol Szamóca, a képzett keresőkutya mutatta meg a tudományát – írja a Kemma. Gazdája, Farkas Szilvia vezetésével a közönség bepillanthatott abba, hogyan találják meg a föld alatt rejtőző, nagyra becsült ínyencséget. – Kevesen tudják, de Magyarországon viszonylag sok helyen terem szarvasgomba, ám a minőségük nagyon eltérő – mondta Szilvia, miközben Szamóca már a földbe rejtett gombák után szimatolt. – Az igazán jó minőségű szarvasgomba csak kis mennyiségben érhető el, megtalálásához pedig elengedhetetlen a jól kiképzett kutya és a tapasztalt kutyavezető.

