Orbán Balázs: Az ellenzék a választók becsapására készül

Orbán Balázs a Blikk Talk adásában elmondta: a magyar ellenzék legnagyobb tévedése ma az, hogy elhiteti magával: a botrányok, a hangfelvételek, a politikai cirkusz majd kiváltják a valódi kormányzóképességet. Véleménye szerint valójában ennek az ellenkezője történik:

ahol elfogynak az érvek, ott marad a kiabálás, az agresszió és a trükközés. Ez látszik napjainkban Magyarországon is – a mindennapos ferdítések, a titkolózás, a hazudozás és a kiszivárgott adóemelési tervek jelzik, hogy az újonnan érkezők nem tiszta vitára, hanem a választók becsapására készülnek.

Ezzel ellentétben a kormány 2010 óta következetesen azt teljesítette, amit vállalt: megvédte a családokat, a rezsit, a munkahelyeket és a nyugdíjakat. Sikerült, még egy háború, egy energiaválság és egy rendkívül rossz inflációs környezet közepette is – hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója.

Hozzátette: habár a háború nem ért véget, az európai gazdaság még nem lábalt ki az árokból, de mégis úgy látják, hogy itt az ideje az új távlatokat nyitó intézkedéseknek, mint az Otthon start, a vállalkozásoknak szóló kedvezményes hitel és a családoknak kedvező újabb adócsökkentések. – A választás tétje, hogy meg tudjuk-e őrizni ezt a perspektívát a magyar családok és vállalkozások számára – jelentette ki.

Orbán Balázs úgy látja, a közélet minősége drasztikusan megváltozott az elmúlt időszakban:

Az ellenfél beemelte a verbális és fizikai erőszak kultúráját. Fenyegetőznek, újságírókkal erőszakoskodnak, fegyverrel mennek emberek közé. Szerintünk viszont a magyar közéletnek higgadtságra, szakmai vitákra és a kedélyek hűtésére van szüksége.

Nemzetközi színtéren ugyanilyen világos a kép. A NATO álláspontja egyre jobban közeledik a magyarhoz, hiszen a szövetséget meghatározó nagy katonai hatalmak, mint Amerika vagy a törökök – hozzánk hasonlóan – a háború mielőbbi lezárásában érdekeltek. – Az EU-ban viszont szakaszhatárhoz értünk: meg kell kérdőjeleznünk a brüsszeli vezetést, amely a háború- és szankciópárti politikájával zsákutcába vitte az integrációt. Európa hazafias erői – Magyarországgal együtt – nyíltan ennek a vezetésnek az ellenzékét alkotják. A változás elkerülhetetlen, új irányt kell adni az uniónak – tette hozzá a miniszterelnök politikai igazgatója.