ellenzékOrbán Balázscsaládgazdaság

Orbán Balázs: Az ellenzék a választók becsapására készül

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint az ellenzék mindennapos ferdítéseivel, a titkolózásokkal, az agresszióval ellentétben a kormány következetesen teljesítette, amit 2010 óta vállalt, megvédve a családokat, a nyugdíjakat.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 09. 16. 21:10
Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Balázs a Blikk Talk adásában elmondta: a magyar ellenzék legnagyobb tévedése ma az, hogy elhiteti magával: a botrányok, a hangfelvételek, a politikai cirkusz majd kiváltják a valódi kormányzóképességet. Véleménye szerint valójában ennek az ellenkezője történik: 

ahol elfogynak az érvek, ott marad a kiabálás, az agresszió és a trükközés. Ez látszik napjainkban Magyarországon is – a mindennapos ferdítések, a titkolózás, a hazudozás és a kiszivárgott adóemelési tervek jelzik, hogy az újonnan érkezők nem tiszta vitára, hanem a választók becsapására készülnek.

Ezzel ellentétben a kormány 2010 óta következetesen azt teljesítette, amit vállalt: megvédte a családokat, a rezsit, a munkahelyeket és a nyugdíjakat. Sikerült, még egy háború, egy energiaválság és egy rendkívül rossz inflációs környezet közepette is – hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója.

Hozzátette: habár a háború nem ért véget, az európai gazdaság még nem lábalt ki az árokból, de mégis úgy látják, hogy itt az ideje az új távlatokat nyitó intézkedéseknek, mint az Otthon start, a vállalkozásoknak szóló kedvezményes hitel és a családoknak kedvező újabb adócsökkentések. – A választás tétje, hogy meg tudjuk-e őrizni ezt a perspektívát a magyar családok és vállalkozások számára – jelentette ki. 

Orbán Balázs úgy látja, a közélet minősége drasztikusan megváltozott az elmúlt időszakban:

Az ellenfél beemelte a verbális és fizikai erőszak kultúráját. Fenyegetőznek, újságírókkal erőszakoskodnak, fegyverrel mennek emberek közé. Szerintünk viszont a magyar közéletnek higgadtságra, szakmai vitákra és a kedélyek hűtésére van szüksége.

Nemzetközi színtéren ugyanilyen világos a kép. A NATO álláspontja egyre jobban közeledik a magyarhoz, hiszen a szövetséget meghatározó nagy katonai hatalmak, mint Amerika vagy a törökök – hozzánk hasonlóan – a háború mielőbbi lezárásában érdekeltek. – Az EU-ban viszont szakaszhatárhoz értünk: meg kell kérdőjeleznünk a brüsszeli vezetést, amely a háború- és szankciópárti politikájával zsákutcába vitte az integrációt. Európa hazafias erői – Magyarországgal együtt – nyíltan ennek a vezetésnek az ellenzékét alkotják. A változás elkerülhetetlen, új irányt kell adni az uniónak – tette hozzá a miniszterelnök politikai igazgatója.

 

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekVadon János

Vadon Jani durván rátámadt a TV2-re, de Sebestyén Balázst nem sikerült lepipálnia

Csépányi Balázs avatarja

Vicces fickó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu