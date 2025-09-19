Orbán Balázs: Az egyetemen a vitának van helye, nem az erőszaknak

Az egyetemen helye van a vitának, de nincs helye a kirekesztésnek és az erőszaknak – hangsúlyozta Orbán Balázs, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumának elnöke az intézmény tanévnyitó ünnepségén pénteken, Budapesten. Orbán Balázs az egyetemisták körében lelőtt Charlie Kirk amerikai politikai aktivista halála kapcsán arról beszélt, hogy az egyetem az a civilizációs vívmány, ahol olyan értékeket lehet átadni és befogadni, amelyeket máshol sehol.

Orbán Balázs kuratóriumi elnök beszédet mond az MCC tanévnyitó ünnepségén (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség)

Az értelmes vita embere volt. Éles érzékkel látta, hogy a nyugati egyetemeken egyre nehezebb valódi vitát folytatni, számos egyetem tulajdonképpen a liberális, progresszív dogmák foglyává vált

– hangsúlyozta Charlie Kirkre emlékezve. Hozzátette: a progresszív dogmatizmus ma már nemcsak az Amerikai Egyesült Államokban, hanem az egész nyugati világban, így Magyarországon is megjelent. Orbán Balázs szomorúnak nevezte a tényt, hogy eredetileg éppen a progresszív oldal hirdette a dogmatizmus ellenpólusaként saját magát, de ez mára megfordult, hiszen aki nem vallja az éppen aktuális liberális kánont, könnyen kiátkozás, pellengérre állítás, sőt akadémiai boszorkányüldözés fenyegeti.

A megoldásokhoz bátorság kell

Úgy vélte, hogy ez a közösség és a nemzet szintjén egyaránt káros jelenség, hiszen egy nemzet ereje éppen abban rejlik, hogy milyen megoldásokkal szolgál a történelem nagy kihívásaira.

Megoldásokat pedig csak nyílt és őszinte párbeszédben, nézetek szabad ütköztetésében lehet találni

– emelte ki. A kuratóriumi elnök szerint ha az akadémiai világ ideológiai értelemben bezárkózik, akkor nemcsak az egyetemek teljesítenek majd rosszabbul, hanem az egész magyarság is, pedig a következő évtizedek komoly próbára tesznek majd minden nemzetet. – A siker azon fog múlni, hogy mi, magyarok, milyen ötletekkel és megoldásokkal állunk elő. A jó megoldásokhoz pedig bátorság, eredetiség és újszerűség kell – hangoztatta. Hozzátette: az akadémiai világban is fent kell tartani a szellemi szabadságot, hogy képesek legyünk megvédeni magunkat a dogmatikus, és jelenleg a liberális oldalról érkező uniformizálódástól. Orbán Balázs kiemelte: az MCC azért jött létre, hogy legyen terepe a magas szintű tudományos igényű, mégis a nemzet egészét szolgáló vitáknak, párbeszédnek. – Mi hiszünk az értelmes párbeszédben, a nézetek ütköztetésében és a sokszínűségben – hangsúlyozta.