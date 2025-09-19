Orbán BalázsCharlie KirkSzalai ZoltántanévnyitóMCC

Orbán Balázs: Az egyetemen a vitának van helye, nem az erőszaknak

Az egyetem civilizációs vívmány, ahol olyan értékeket lehet átadni és befogadni, amelyeket máshol sehol – mondta Orbán Balázs az MCC tanévnyitóján. A miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumi elnöke Charlie Kirkről is megemlékezett beszédében.

2025. 09. 19. 22:29
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az egyetemen helye van a vitának, de nincs helye a kirekesztésnek és az erőszaknak – hangsúlyozta Orbán Balázs, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumának elnöke az intézmény tanévnyitó ünnepségén pénteken, Budapesten. Orbán Balázs az egyetemisták körében lelőtt Charlie Kirk amerikai politikai aktivista halála kapcsán arról beszélt, hogy az egyetem az a civilizációs vívmány, ahol olyan értékeket lehet átadni és befogadni, amelyeket máshol sehol.

Budapest, 2025. szeptember 19. Orbán Balázs, az MCC kuratóriumának elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a Mathias Corvinus Collegium (MCC) központi tanévnyitó ünnepségén Budapesten 2025. szeptember 19-én. MTI/Bodnár Boglárka
Orbán Balázs kuratóriumi elnök beszédet mond az MCC tanévnyitó ünnepségén (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség)

 

Az értelmes vita embere volt. Éles érzékkel látta, hogy a nyugati egyetemeken egyre nehezebb valódi vitát folytatni, számos egyetem tulajdonképpen a liberális, progresszív dogmák foglyává vált

– hangsúlyozta Charlie Kirkre emlékezve. Hozzátette: a progresszív dogmatizmus ma már nemcsak az Amerikai Egyesült Államokban, hanem az egész nyugati világban, így Magyarországon is megjelent. Orbán Balázs szomorúnak nevezte a tényt, hogy eredetileg éppen a progresszív oldal hirdette a dogmatizmus ellenpólusaként saját magát, de ez mára megfordult, hiszen aki nem vallja az éppen aktuális liberális kánont, könnyen kiátkozás, pellengérre állítás, sőt akadémiai boszorkányüldözés fenyegeti.

A megoldásokhoz bátorság kell

Úgy vélte, hogy ez a közösség és a nemzet szintjén egyaránt káros jelenség, hiszen egy nemzet ereje éppen abban rejlik, hogy milyen megoldásokkal szolgál a történelem nagy kihívásaira. 

Megoldásokat pedig csak nyílt és őszinte párbeszédben, nézetek szabad ütköztetésében lehet találni

– emelte ki. A kuratóriumi elnök szerint ha az akadémiai világ ideológiai értelemben bezárkózik, akkor nemcsak az egyetemek teljesítenek majd rosszabbul, hanem az egész magyarság is, pedig a következő évtizedek komoly próbára tesznek majd minden nemzetet. – A siker azon fog múlni, hogy mi, magyarok, milyen ötletekkel és megoldásokkal állunk elő. A jó megoldásokhoz pedig bátorság, eredetiség és újszerűség kell – hangoztatta. Hozzátette: az akadémiai világban is fent kell tartani a szellemi szabadságot, hogy képesek legyünk megvédeni magunkat a dogmatikus, és jelenleg a liberális oldalról érkező uniformizálódástól. Orbán Balázs kiemelte: az MCC azért jött létre, hogy legyen terepe a magas szintű tudományos igényű, mégis a nemzet egészét szolgáló vitáknak, párbeszédnek. – Mi hiszünk az értelmes párbeszédben, a nézetek ütköztetésében és a sokszínűségben – hangsúlyozta.

Meghatározó központ az MCC

– Elmondhatjuk, hogy a teljes történelmi Magyarország meghatározó tehetséggondozó központja az MCC – hangsúlyozta Szalai Zoltán, az intézmény főigazgatója hozzátéve, hogy idén több mint nyolcezer diák tanul az MCC 31 központjában Kárpát-medence szerte. Az igazgató arról is beszélt, hogy az elkövetkező időszak társadalmilag és közéletileg egyaránt intenzívnek ígérkezik, de az MCC híve a párbeszédnek, a szenvedélyes vitának, amely természetes része a közösségi életnek, ugyanakkor legalább ilyen fontos egymás kölcsönös tisztelete is.

Budapest, 2025. szeptember 19. Szalai Zoltán főigazgató beszédet mond a Mathias Corvinus Collegium (MCC) központi tanévnyitó ünnepségén Budapesten 2025. szeptember 19-én. MTI/Bodnár Boglárka
Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója elmondta, több száz programmal várják az érdeklődőket (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség)

Akkor támogatjuk egymást leginkább, ha tiszteletteljesen és empátiával beszélünk egymással, ha érveket ütköztetünk és nem jelzőket, ha valós gondolatokat és nem indulatokat közvetítünk

– hangsúlyozta. Az igazgató beszélt arról is, hogy az MCC több száz programmal, konferenciákkal, kerekasztal-beszélgetésekkel, előadásokkal várja az érdeklődőket nemcsak Budapesten, hanem többek közt Brüsszelben, Pozsonyban, Berlinben és Beregszászon is. Az évnyitón előadást tartott továbbá Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia egykori elnöke és Ian Rowe, az American Enterprise Institute vezető kutatója is.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu