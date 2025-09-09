Rendkívüli

Megvolt a történelmi kézfogás Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo között

miniszterelnökMagyarokOrbán Viktor

Orbán Viktor: Hajrá magyarok!

Hangulatvideóval jelentkezett a válogatott mai mérkőzése előtt Orbán Viktor.

2025. 09. 09. 18:59
Hajrá magyarok! – írta közösségi oldalán a miniszterelnök a magyar válogatott ma esti meccse előtt. Orbán Viktor egy hangulatvideót posztolt, amelyben legendás gólokat és gólörömöket és védéseket vágtak össze. 

 

