Orbán Viktor: Már több mint nyolcszázezer nyugdíjas megkapta az élelmiszer-utalványait

Október közepéig minden érintettnek kiviszi a postás.

2025. 09. 15. 11:32
Minden nyugdíjas harmincezer forint értékben kap élelmiszer-utalványt, amit a piacon, az őstermelőknél és a nagyobb élelmiszerüzletekben is beválthatnak – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök azt is közölte, hogy eddig több mint nyolcszázezer honfitársunknak kézbesítették az utalványokat, és október közepéig összesen csaknem 2,4 millióan részesülnek ilyen támogatásban.

Mint a Magyar Nemzet már beszámolt róla, szeptember 1-jén kezdték meg a nyugdíjasok élelmiszer-utalványait kézbesíteni. A posta október 15-ig több mint 2,3 millió jogosult részére ütemezetten kézbesíti, illetve kísérli meg kézbesíteni a nyugdíjasok élelmiszer-utalványait arra a címre, amely a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szerepel.

A nyugdíjasok élelmiszer-utalványait be lehet váltani hazai kereskedelmi láncok üzleteiben, diszkontokban, pékségekben, hentesnél, zöldségesnél, piacon és az őstermelőknél.

Ugyanakkor az utalványból nem lehet venni meleg ételt, alkoholt, dohányterméket, vegyipari árut, kozmetikai cikket.


