Érkezik a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány a nyugdíjasoknak + videó

Az élelmiszerláncok indokolatlan áremelése miatt kialakult bonyolult helyzetben Magyarország kormánya a nyugdíjasokat árréscsökkentéssel és élelmiszerutalvánnyal segíti.

2025. 08. 31. 10:36
– Érkezik a nyugdíjasoknak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány hétfőtől – mondta Nyitrai Zsolt a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videóban.

Kápünk illusztráció (Forrás: Shutterstock)

A miniszterelnök főtanácsadója beszélt arról, hogy az élelmiszerláncok indokolatlan áremelése miatt kialakult bonyolult helyzetben Magyarország kormánya a nyugdíjasokat árréscsökkentéssel és élelmiszerutalvánnyal segíti.

– A postások szeptember 1-je és október 15-e között kézbesítik az utalványokat, melyeket december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlására. 

Be lehet váltani hazai kereskedelmi láncok üzleteiben, diszkontokban, pékségekben, hentesnél, zöldségesnél, piacon és az őstermelőknél.

 Ugyanakkor az utalványból nem lehet venni meleg ételt, alkoholt, dohányterméket, vegyipari árut, kozmetikai cikket – ismertette.

Kiderült az is, hogy az utalványok nem névre szólóak, bárki felhasználhatja azokat. 

Az utalványt viszont nem lehet készpénzre váltani, és pénz sem jár vissza belőle.

Az utalványra jogosultak a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők, a fizetőeszközt például a fogyatékossággal élők is megkapják.

– A nyugdíjasok számíthatnak az Orbán Viktor vezette polgári kormányra – mondta Nyitrai Zsolt.

Borítókép: Nyitrai Zsolt (Forrás: Facebook/Nyitrai Zsolt) 

 

