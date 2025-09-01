Mától várhatók az élelmiszer-utalványok

A Magyar Posta 2025. szeptember 1. és október 15. között több mint 2,3 millió jogosult részére ütemezetten kézbesíti, illetve kísérli meg kézbesíteni a nyugdíjasok élelmiszer-utalványait arra a címre, amely a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szerepel – áll a Magyar Posta közleéményében.

Amennyiben sem a címzett, sem a meghatalmazottja nem tartózkodik a címen a kézbesítés pillanatában, a kézbesítő értesítőt helyez el a cím szerinti postaládában.

Az értesítővel a megjelölt letéti postán a kézbesítési kísérletet követő munkanaptól számított tíz munkanapig a küldeményt a címzett vagy akár a meghatalmazottja is átveheti.

Amennyiben az utalványra jogosult nem jelentkezik a megadott időszakban a juttatásért, akkor az őrzési idő leteltét követően a posta az utalványt tartalmazó küldeményt a Magyar Államkincstár részére visszaküldi. Az utalványok újbóli kiküldése közvetlenül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának megkeresésével kérhető legkésőbb 2025. november 14-ig.