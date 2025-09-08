Országjárásra indul a DK, jelöltet állítanak az összes körzetben

Bemutatta választási programját a Demokratikus Koalíció, a Dobrev Klára pártelnök 150 vállalást tett és bejelentették: mind a 106 egyéni választókörzetben lesz DK-s jelölt. Arató Gergely (DK) országgyűlési képviselő online sajtótájékoztatón kiemelte: a programmal országjárásra indulnak.

– Ennek a programnak a kidolgozásában szakértők, szakpolitikusok, civil szervezetek vettek részt. Ez egy megalapozott, az élet minden területére kiterjedő szakmai program. Annak érdekében, hogy a baloldali választók megtudják azt, hogy mi a Demokratikus Koalíció ajánlata, és felelősen dönthessenek arról, hogy kire szavaznak, ezért a következő hetekben a

Demokratikus Koalíció politikusai, szakpolitikusai, országgyűlési képviselői, elnökségi tagjai országjárásra indulnak.

Az országnak mintegy 106 választókerületében bemutatjuk Dobrev Klára 150 vállalását a Demokratikus Koalíció választási programját – hangsúlyozta Arató Gergely. A program tartalmazza a nyugdíjemelést, a családi pótlék emelését, az európai minimálbér bevezetését, új alkotmány létrehozását, az egyházak kiváltságainak megszüntetését és azt is: ne szavazhassanak olyanok, akik soha nem éltek Magyarországon, azaz a határon túli magyarok szavazatának elvételét. Emlékezetes: 2004-ben ők voltak azok, akik a kettős állampolgárság ellen szónokoltak, kampányoltak.

