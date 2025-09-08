Demokratikus Koalíció (DK)Dobrev KláraArató Gergely

Országjárásra indul a DK, jelöltet állítanak az összes körzetben

Ígéretcunamit indított a Demokratikus Koalíció. A párt a hétvégén jelentette be, hogy jelöltet állítanak mind a 106 egyéni választókerületben, hétfőn pedig arról beszéltek: országjárásra indulnak, hogy ismertessék Dobrev Klára 150 vállalását. Az ígéretek mellett arra nem tértek ki, hogy mindezt milyen forrásból valósítanák meg. Arra viszont kitértek, hogy szerintük Magyarország alaptörvénye érvénytelen, új alkotmányt írnának, ezzel együtt elvennék a határon túli magyarok szavazatát.

Fotó: Szigetváry Zsolt
Bemutatta választási programját a Demokratikus Koalíció, a Dobrev Klára pártelnök 150 vállalást tett és bejelentették: mind a 106 egyéni választókörzetben lesz DK-s jelölt. Arató Gergely (DK) országgyűlési képviselő online sajtótájékoztatón kiemelte: a programmal országjárásra indulnak.

– Ennek a programnak a kidolgozásában szakértők, szakpolitikusok, civil szervezetek vettek részt. Ez egy megalapozott, az élet minden területére kiterjedő szakmai program. Annak érdekében, hogy a baloldali választók megtudják azt, hogy mi a Demokratikus Koalíció ajánlata, és felelősen dönthessenek arról, hogy kire szavaznak, ezért a következő hetekben a 

Demokratikus Koalíció politikusai, szakpolitikusai, országgyűlési képviselői, elnökségi tagjai országjárásra indulnak.

Az országnak mintegy 106 választókerületében bemutatjuk Dobrev Klára 150 vállalását a Demokratikus Koalíció választási programját – hangsúlyozta Arató Gergely. A program tartalmazza a nyugdíjemelést, a családi pótlék emelését, az európai minimálbér bevezetését, új alkotmány létrehozását, az egyházak kiváltságainak megszüntetését és azt is: ne szavazhassanak olyanok, akik soha nem éltek Magyarországon, azaz a határon túli magyarok szavazatának elvételét. Emlékezetes: 2004-ben ők voltak azok, akik a kettős állampolgárság ellen szónokoltak, kampányoltak.

Borítókép: Dobrev Klára (Fotó: Szigetváry Zsolt)


 


 

