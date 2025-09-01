Végleg elnémulhatott a DK TV

Már több mint egy éve nem került fel új tartalom a Demokratikus Koalíció online műsorszolgáltató platformjának közösségimédia-oldalaira. A csatorna még 2024 júniusában, közvetlenül az EP-választások után közzétett utolsó posztjában azt írták,

Ősszel pedig még nagyobb lendülettel, még több tartalommal és újdonságokkal térünk vissza.

Azonban láthatóan az újdonság helyett csendbe borult a csatorna. A YouTube felületén működő televízió (eddigi?) utolsó adását a június 9-i EP- és önkormányzati választások előtt néhány nappal, június 5-én töltötték fel. A felvételen Dobrev Klárát faggatták arról, hogyan lehet összeegyeztetni a családi életet a munkával. A DK-s EP-képviselő ebben a műsorban a legféltettebb titkait is megosztotta a nagyérdeművel. A csatorna elnémulása különösen érdekes annak fényében, hogy egy februári adásban még azt fejtegették, hogy belebukhat-e az Orbán-kormány a kegyelmi ügybe.

A DK számára katasztrofális eredményt hozó EP- és önkormányzati választások után Gyurcsányék szócsöve, úgy látszik, végleg elnémult, a Demokratikus Koalíció pedig belerokkant az elindult belpolitikai változásokba.

Dobrev Klára egyébként listavezetőként még túlélte a súlyos bukást, a következő öt évben is az Európai Parlament tagja lesz Molnár Csabával együtt. Rosszabbul járt viszont Vadai Ágnes, aki a harmadik helyen szerepelt a közös listán, amelyről egyébként egyetlen MSZP-s vagy párbeszédes politikus sem jutott ki Brüsszelbe. Emlékeztetőül, a DK–MSZP–Párbeszéd-lista a szavazatok nyolc százalékát kapta meg június 9-én.