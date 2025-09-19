Betámadta az Otthon start programot Karácsony Gergely és Vitézy Dávid

Szentkirályi Alexandra Facebook-posztban reagált Karácsony Gergely és Vitézy Dávid bírálataira, amelyek az Otthon start programot támadták. Mint hangsúlyozta: a kormány célja, hogy enyhítse a fővárosi lakhatási válságot, új és megfizethető lakások épüljenek, csökkenjenek a bérleti díjak, és minél több fiatal saját otthonhoz juthasson. A fix háromszázalékos hitel szerinte érdemi segítséget jelent Budapesten is, több ezer családnak adva lehetőséget a lakásszerzésre, miközben kedvezően hat a bérleti piacra.

A baloldali városvezetés hat éve egyetlen lakást sem épített Budapesten (Fotó: Világgazdaság)

A Fidesz budapesti elnöke hangsúlyozta, hogy naponta közel ezer ember igényli a programot, a siker pedig akkora, hogy

Karácsony és Vitézy is berezeltek,

és ahelyett, hogy támogatnák a budapestieket, inkább akadályozzák a fiatalok lakáshoz jutását. Emlékeztetett,

Karácsony Gergely hat éve tett ígéretei ellenére eddig egyetlen lakást sem épített,

a pénzégető lakásügynökségen kívül semmit sem tett a fővárosi lakhatásért.

A politikus hozzátette: míg az Otthon start programban a nemzetgazdasági szempontból kiemelt lakásépítések legalább 70 százalékban megfizethetők, addig a főpolgármester Rákosrendezőn mindössze 20 százalékban számolna ilyen lakásokkal.